В Норильске дикие животные снова выходят к людям

На видео хищник мечется в поисках пищи. Судя по кадрам, он не боится людей и подошёл к ним достаточно близко.

Напомним, это не первый раз, когда дикие звери выходят к людям в Норильске. Недавно в город пришли хищные волки и напали на норильчан. Местные жители предполагают, что подобные вылазки происходят из-за чрезмерного количества снега, выпавшего в тундре, животные не могут прокормиться и ищут пищу в городе.