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04:37 (мск), источник: НИА Красноярск

В Норильске дикие животные снова выходят к людям

На севере края песец забежал в городскую черту. Фото и видео с диким зверьком опубликовали норильчане в соцсетях.

Источник: НИА Красноярск

На видео хищник мечется в поисках пищи. Судя по кадрам, он не боится людей и подошёл к ним достаточно близко.

Напомним, это не первый раз, когда дикие звери выходят к людям в Норильске. Недавно в город пришли хищные волки и напали на норильчан. Местные жители предполагают, что подобные вылазки происходят из-за чрезмерного количества снега, выпавшего в тундре, животные не могут прокормиться и ищут пищу в городе.

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