Лучшего молодого учителя выбрали во Владивостоке
Во Владивостоке подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Молодой специалист года», сообщили Deita. ru в городской администрации.
Во Владивостоке подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Молодой специалист года», сообщили Deita. ru в городской администрации.
В ходе конкурса молодые педагоги сняли трехминутный ролик — презентацию о своей работе, написали эссе о своем педагогическом подходе и провели открытые уроки. Жюри оценивали речь педагогов, умение мотивировать учеников, способность апеллировать к знаниям из других областей, творческий подход и многое другое.
Победителями конкурса «Молодой специалист года» стали:
· 1 место — Александр Семочкин, учитель английского языка школы № 21;.
· 2 место — Любовь Точеная, учитель английского языка школы 56;.
· 3 место — Лилит Арутюнян, учитель корейского языка гимназии № 2.
Михаил Грач.