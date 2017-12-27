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04:35 (мск), источник: ДЕЙТА

Лучшего молодого учителя выбрали во Владивостоке

Во Владивостоке подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства «Молодой специалист года», сообщили Deita. ru в городской администрации.

Источник: ДЕЙТА

В ходе конкурса молодые педагоги сняли трехминутный ролик — презентацию о своей работе, написали эссе о своем педагогическом подходе и провели открытые уроки. Жюри оценивали речь педагогов, умение мотивировать учеников, способность апеллировать к знаниям из других областей, творческий подход и многое другое.

Победителями конкурса «Молодой специалист года» стали:

· 1 место — Александр Семочкин, учитель английского языка школы № 21;.

· 2 место — Любовь Точеная, учитель английского языка школы 56;.

· 3 место — Лилит Арутюнян, учитель корейского языка гимназии № 2.

Михаил Грач.

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