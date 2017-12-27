Лучшего молодого учителя выбрали во Владивостоке

В ходе конкурса молодые педагоги сняли трехминутный ролик — презентацию о своей работе, написали эссе о своем педагогическом подходе и провели открытые уроки. Жюри оценивали речь педагогов, умение мотивировать учеников, способность апеллировать к знаниям из других областей, творческий подход и многое другое.