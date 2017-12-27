В Центральном парке завершили иллюминацию главной аллеи

Для удобства посетителей, в этом году, прямо рядом с парковкой со стороны ул. Горького/Бограда, открыли новый, большой и уютный павильон проката с игровой зоной и просторным кафе. Посла катка можно не только переодеться в комфортных условиях, но и отдохнуть в кафе всей компанией или семьёй, а сам каток в этом году стал ещё больше.