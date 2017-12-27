Приморским онкодиспансером займутся в следующем году
Чистовая отделка
Чистовая отделка
Строительные материалы для чистовой отделки приморского онкодиспансера будут доставлены в Приморье из
«В настоящее время в
При этом
Помещения палатного корпуса онкодиспансера оборудованы индивидуальными санузлами, системами видеонаблюдения, вызова медперсонала. При строительстве применены современные инженерные системы и отделочные материалы, специально предназначенные для использования в медицинских учреждениях.
Для медицинского учреждения закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.