Приморским онкодиспансером займутся в следующем году

Строительные материалы для чистовой отделки приморского онкодиспансера будут доставлены в Приморье из Санкт-Петербурга после январских праздников, сообщает РИА VladNews. Об этом сообщается на сайте краевой администрации. Установка шести тысяч квадратных метров панелей из специального пластика начнется зимой 2018 года.

«В настоящее время в лечебно-диагностическом корпусе активно ведутся подготовительные работы установка подсистемы для панелей завершена на 80%. После январских праздников начнется монтаж доставленных панелей», сообщил руководитель департамента градостроительства Приморского края Максим Веденев.

При этом лечебно-диагностический корпус подготовлен к монтажу медицинского оборудования, выполнены подготовительные работы по благоустройству территории, проложены наружные инженерные сети.

Помещения палатного корпуса онкодиспансера оборудованы индивидуальными санузлами, системами видеонаблюдения, вызова медперсонала. При строительстве применены современные инженерные системы и отделочные материалы, специально предназначенные для использования в медицинских учреждениях.

Напомним, строительство онкодиспансера было возобновлено после четырёх лет «заморозки». По распоряжению врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко строители обязались сдать важный для краевого здравоохранения объект раньше срока в марте 2018 года.