Управление транспорта: Большинство хабаровчан по-прежнему платит наличкой в автобусах

Источник: РИА "Новости"

С каждым днем на маршруты Хабаровска выходит все больше автобусов, где за проезд можно заплатить с помощью карты — транспортной или бесконтактной банковской. Так, сегодня, 27 декабря, по дорогам города ездит 88 таких машин. О внедрении новой системы расчета в начальник управления транспорта администрации города Сергей Суковатый рассказал в эфире программы «Утро с “Губернией”».

По его словам, возможность оплатить проезд картой или брелоком появилась у хабаровчан в субботу, 23 декабря. Изначально систему планировали запустить на два дня позже — 25 декабря.

«Мы начали работать с 23 числа: тогда на пять маршрутов вышло 20 машин с терминалами. На вчерашний день работала 61 машина на 11 маршрутах, сегодня — 88 транспортных средств на 13 маршрутах. То есть система начинает работать, планомерно набирает обороты, — сказал Сергей Суковатый. — Первые платежи по банковским картам уже пошли, хотя большинство еще платит наличкой. [Пассажиры к нововведению] положительно относятся, еще никто не сказал, что это плохо».

Начальник управления транспорта посоветовал хабаровчанам обязательно брать чеки в автобусах. Это поможет избежать проблем с контролерами и получить компенсацию, если произойдет несчастный случай.

«В этом чеке, не как в билете, будет указана дата, время, бортовой номер транспортного средства, ИНН владельца. То есть если произойдет страховой случай, это будет хорошим подспорьем, чтобы получить страховое вознаграждение», — отметил Сергей Суковатый.

Он добавил, что городские власти планируют ввести бонусную систему для тех, кто платит за проезд по-новому.

«В дальнейшем предусматриваются бонусы и льготы. Например, в следующем году однозначно оплата наличкой будет стоить дороже, а оплата безналом — дешевле. Появится и бонусная система. Мы сейчас над этим работаем», — заключил начальник управления транспорта.