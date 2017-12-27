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05:40 (мск), источник: Вести - Красноярск

Колокола для церкви в Барабанове доставили в Красноярск

Церковь в деревне Барабаново обретёт свой голос. Для храма Параскевы Пятницы из Подмосковья в Красноярск привезли пять колоколов. Они выполнены из сплава меди и олова и являются стандартным набором для звонницы.

В течение января специалисты проведут настройку, а после приобретения освятят и разместят на колокольне. Напомним, церковь в Барабанове долгое время была заброшена, сейчас признана шедевром деревянного зодчества Сибири. По крупицам сооружение восстанавливают энтузиасты.

«У нас нет крупных спонсоров. Всё, что там происходит — на деньги жертвователей. И стены мы латаем, и иконы устанавливаем, и эти колокола — это пожертвования человека, который просто неравнодушен к истории своей родины», — подчеркнул настоятель храма в Барабанове Алексей Язев.

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