Колокола для церкви в Барабанове доставили в Красноярск

В течение января специалисты проведут настройку, а после приобретения освятят и разместят на колокольне. Напомним, церковь в Барабанове долгое время была заброшена, сейчас признана шедевром деревянного зодчества Сибири. По крупицам сооружение восстанавливают энтузиасты.



«У нас нет крупных спонсоров. Всё, что там происходит — на деньги жертвователей. И стены мы латаем, и иконы устанавливаем, и эти колокола — это пожертвования человека, который просто неравнодушен к истории своей родины», — подчеркнул настоятель храма в Барабанове Алексей Язев.