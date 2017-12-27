Праздничный бюджет. Как не разориться перед Новым годом?

Чем ближе Новый год, тем привлекательнее становятся магазины: яркие витрины, гирлянды и ёлочки в бутиках. И, главное, всюду жёлтые ценники и объявления об акциях и скидках. О том, когда лучше готовиться к празднику, какие уловки используют продавцы и как не остаться к 1 января без денег, дают советы эксперты.

Ночью дешевле.

Наталья Дмитриева

Кандидат экономических наук, бизнес-консультант, доцент Кемеровского института РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Дмитриева — сторонник ранней подготовки к новогоднему застолью. Она уверена, что сегодня ценовая политика устроена так, что акции и скидки бывают на протяжении всего года, поэтому лучше походить по магазинам до того, как начнётся ажиотаж. В этом случае вы сохраните холодную голову и покупки будете совершать рационально. «Конечно, скоропортящиеся продукты нужно покупать ближе к празднику. Но я бы посоветовала ходить за ними поздно вечером. В последние две недели декабря некоторые супермаркеты переходят на круглосуточный режим работы. Народу ночью в них немного, поэтому никто вас не “заразит” примером, что нужно брать всё подряд. К тому же и очередей не будет», — советует Наталья.

Отправляясь за покупками, будьте внимательны. Присматривайтесь к информации на ценниках. Часто покупатели считают, что если объявлена скидка на какую-то категорию товаров, то скидки с жёлтых ценников суммируются с этой распродажей, а когда на кассе узнают, что это не так, разочаровываются. Поэтому не прибавляйте скидку распродажи к скидке жёлтого ценника. «Кстати, есть ещё одна уловка: в магазинах часто выставляют товары на дополнительных местах. Например, в проходах. У покупателя сразу складывается впечатление, что это особо выгодный товар. На самом деле, это не всегда так, — говорит бизнес-консультант. — Просто маркетинговый ход. Если говорить о подарке себе (платье и т. д. ), то его можно присмотреть заранее, а купить уже после праздника, ведь практика показывает, что в январе обычно скидки гораздо больше декабрьских.

Сравнивайте цены.

Маркетолог Екатерина Балабрикова уверена, что всегда нужно составлять список необходимых покупок. «Сформируйте бюджет — ту сумму, больше которой вы потратить не сможете! Если вы видите что-то очень красивое и вам это очень хочется приобрести, а в бюджет вы не укладываетесь, идите домой, — советует Екатерина. — Дома хорошенько оцените все “за” и “против”. Если понимаете, что без этой вещи вам не обойтись, тогда покупайте. Но прежде сравните цены в других магазинах, в том числе и в Интернете. Может быть, в интернет-магазине эта вещь стоит дешевле, поэтому имеет смысл немного подождать». Кстати, ещё один способ не потратить все деньги за один поход в магазин заключается в том, чтобы не брать их с собой. Сначала приценитесь, а уже потом идите покупать. Перед любым праздником основная уловка всех магазинов — скидки и акции. Однако обратите внимание: не всегда реальная скидка соответствует той, что указана на ценнике, — магазины могут преувеличить первоначальную цифру или вообще оставить цену такой же. Поэтому отслеживайте цены. И, конечно, контролируйте себя!

Не бросайтесь деньгами.

Сергей Белов

Бизнес-тренер Сергей Белов во избежание ненужных трат рекомендует ставить перед собой глобальные цели. «В список своих «хочу» включите и материальные, и духовные цели. Например, запишите, что хотите стать увереннее в себе, набрать навыки управления и переговоров, найти новую работу, купить машину и т. д. Затем расставьте приоритеты. Найдите одно самое важно желание, от которого вы никогда не откажетесь. На последние места поставьте то, от чего можете отказаться легко, — советует бизнес-тренер. — И в любой жизненной ситуации ориентируйтесь именно на этот список. Прежде чем что-то купить, задавайте себе вопросы: «А поможет ли это достичь моей самой главной цели? Может быть, лучше оставить деньги для этого?».