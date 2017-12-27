Иркутск уступил Владивостоку в борьбе за столицу «Тотального диктанта» на первом этапе
Областной центр набрал 25,6 тысячи голосов.
Областной центр набрал 25,6 тысячи голосов.
Первый этап голосования за столицу «Тотального диктанта» завершился 27 декабря. В результате Иркутск набрал 25,6 тысячи голосов и уступил Владивостоку, за который проголосовали 25,9 тысячи человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.
Отметим, что в первом этапе конкурса участвовали 15 городов. Это Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск, Таллин. В столице «Тотального диктанта» будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля 2018 года писательница Гузель Яхина прочитает текст диктанта.
Во второй этап конкурса прошли Владивосток, Иркутск, Красноярск, Тюмень и Таллин. Победителей определит экспертное жюри 27 января 2018 года.