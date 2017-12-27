Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Генетики рассказали, какое мясо можно есть людям
Пенсионный фонд обнаружил 19 млн «лакомых молчунов»
Депутатов переселят из Госдумы на время реконструкции
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Бензин, коммуналка, зарплаты. Что сделает нас беднее в 2018Что будет с ценами и тарифами в наступающем году, будут они расти или падать? И сможем ли мы надеяться на рост зарплат и финансовую помощь государства?
Белоснежка из «9 роты» изменилась до неузнаваемости - Starhit
СМИ: Зачем США тихо скупают российские истребители
«Заберём и уничтожим»: Кадыров о направленных в РФ террористах
Водитель автобуса назвал свою версию ДТП В Москве
«Постаревшая» по мнению фанатов Натали ответила на критику
Роза Сябитова выходит замуж в третий раз – СМИ
Опубликован рейтинг самых стильных женщин года
Фото дня: Робби Уильямс позирует полностью обнаженным
СМИ: В «антироссийскую» биометрию Украины вмешается Европа
СМИ: Запад "ошеломлен" от армии России в Сирии
Пассажир заявил о намеренном съезде водителя автобуса в переход
В Германии умер участник группы «Песняры»
Фоторепортажи
8Москва преобразилась к празднику
10В Вене прошли акции протеста
05:49 (мск), источник: Вести Приморье

Более 600 тысяч рублей вернут жителям Славянки за некачественную воду

Жители Славянки увидят новые начисления в декабрьских квитанциях за услуги водоснабжения, всего же сумма перерасчета составила более 600 тысяч рублей.

Источник: Reuters

В январе жителям поселка Славянка Хасанского района сделают перерасчет за ржавую воду, которая шла из кранов больше недели.

Как сообщила «Вестям: Приморье» директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко, перерасчет за услуги водоснабжения уже сделан.

«Жители Славянки увидят новые начисления в декабрьских квитанциях за услуги водоснабжения, всего же сумма перерасчета составила более 600 тысяч рублей», — уточнила директор департамента.

Напомним, главной причиной плохого качества воды в Славянке стали изношенные водопроводные сети и избыточное давление при запуске водопровода после установки нового насоса и задвижек. В поселке объявили режим ЧС, который был снят 21 декабря. Питьевая вода к жилым домам и социально значимым объектам подвозилась автоцистернами.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Няня ногой укладывала 8-месячного младенца спать. Шокирующее видео
Адвокат предлагал женщинам-заключенным сниматься в порно
Генштаб обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии
Сборная России проиграла в стартовом матче МЧМ по хоккею
Почему Путин не появился на выдвижении в президенты
СМИ: ФСБ задержала главу юридического отдела «Роснефти»
У Януковича и его окружения конфискуют еще $180 миллионов
Россия сократит число доступных для США аэродромов
Васильева подвела итоги проверки по поводу речи школьника в ФРГ
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Сумбур, паника и Задина: что случилось с российской молодежкой? В первой игре чемпионата мира сборная России уступила чехам
Авто
В США крутая блондинка чинит автомобили (реально чинит) Мэлори Вудс не просто инстаграм-модель, а самый настоящий автомеханик, которая вдобавок гоняет на маслкаре Ford Mustang GT и мотоцикле Suzuki GSXR600
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу В новогоднюю ночь центральные каналы традиционно покажут праздничные шоу, участие в которых примут главные звезды российского кино, телевидения и эстрады
Недвижимость
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
Леди
Идеальный Новый год: женская версия Блогер и журналист Алина Фаркаш рассуждает о том, почему стоит поблагодарить судьбу за все, такие разные новогодние вечеринки.
Дети
Новорожденным будут раздавать приданое при выписке из роддома Об этом на своем официальном сайте сообщил Сергей Собянин.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь