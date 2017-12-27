Более 600 тысяч рублей вернут жителям Славянки за некачественную воду
Жители Славянки увидят новые начисления в декабрьских квитанциях за услуги водоснабжения, всего же сумма перерасчета составила более 600 тысяч рублей.
Жители Славянки увидят новые начисления в декабрьских квитанциях за услуги водоснабжения, всего же сумма перерасчета составила более 600 тысяч рублей.
В январе жителям поселка Славянка Хасанского района сделают перерасчет за ржавую воду, которая шла из кранов больше недели.
Как сообщила «Вестям: Приморье» директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко, перерасчет за услуги водоснабжения уже сделан.
«Жители Славянки увидят новые начисления в декабрьских квитанциях за услуги водоснабжения, всего же сумма перерасчета составила более 600 тысяч рублей», — уточнила директор департамента.
Напомним, главной причиной плохого качества воды в Славянке стали изношенные водопроводные сети и избыточное давление при запуске водопровода после установки нового насоса и задвижек. В поселке объявили режим ЧС, который был снят 21 декабря. Питьевая вода к жилым домам и социально значимым объектам подвозилась автоцистернами.