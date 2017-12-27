К хабаровскому «Амуру» присоединится Голубев

Хоккейные клубы «Амур» из дальневосточной столицы и казанский «Ак Барс» произвели обмен, в результате которого в Хабаровск переезжает нападающий Денис Голубев. Взамен команда из Татарстана получила денежную компенсацию.

Денис Голубев родился 11 июля 1991 года в Магнитогорске. Воспитанник хоккейной школы «Металлург». На протяжении всей профессиональной карьеры, за исключением сезона 2014−2015, выступал в системе казанского «Ак Барса». Единственный сезон вне Казани форвард провёл в тольяттинской «Ладе». Всего в Континентальной хоккейной лиге Денис Голубев провёл 245 матчей, набрав 35 очков (17+18). Принял участие в 33 играх в плей-офф Кубка Гагарина и набрал в них семь результативных баллов.

Как сообщает пресс-служба «Амура», в нынешнем сезоне нападающий провёл семь матчей в составе «Ак Барса». Набрать очков форвард не сумел. Также Денис Голубев сыграл в 18 встречах за клуб Высшей хоккейной лиги «Барс», где сумел набрать 17 результативных баллов. К «тиграм» новичок присоединится в ближайшее время.