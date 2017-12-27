К хабаровскому «Амуру» присоединится Голубев
«Тигры» подписали контракт с нападающим казанского «Ак Барса».
«Тигры» подписали контракт с нападающим казанского «Ак Барса».
Хоккейные клубы «Амур» из дальневосточной столицы и казанский «Ак Барс» произвели обмен, в результате которого в Хабаровск переезжает нападающий Денис Голубев. Взамен команда из Татарстана получила денежную компенсацию.
Денис Голубев родился 11 июля 1991 года в Магнитогорске. Воспитанник хоккейной школы «Металлург». На протяжении всей профессиональной карьеры, за исключением сезона 2014−2015, выступал в системе казанского «Ак Барса». Единственный сезон вне Казани форвард провёл в тольяттинской «Ладе». Всего в Континентальной хоккейной лиге Денис Голубев провёл 245 матчей, набрав 35 очков (17+18). Принял участие в 33 играх в
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Последним новичком «Амура» стал Ярослав Хабаров. Его обменяли у «Металлурга» в ноябре этого года. За «тигров» защитник провёл уже 15 матчей, в которых набрал три очка.