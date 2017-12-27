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05:54 (мск), источник: НИА Красноярск

Определен график работы медицинских учреждений в новогодние праздники

В поликлиниках и женских консультациях 30 декабря и 3 января с 08.00 до 14.00, 6 января с 8.00 до 16.00 ведут прием участковые терапевты и педиатры, хирурги, стоматологи.

Также будут открыты процедурные и перевязочные кабинетов. В эти дни до 14.00 врачи смогут прийти к пациентам на дом. Кроме того, медработники будут посещать больных по переданной от скорой помощи информации.

Стационары, травмпункты, служба скорой медицинской помощи работают в обычном круглосуточном режиме. Вызвать скорую помощь можно по номерам 03, 103 или 112. Горожане также могут обратиться за помощью к врачам — консультантам скорой медицинской помощи по телефону 299−24−24.

Травмпункты г. Красноярска:

Травматолого-ортопедическое отделение № 1 ул. Баумана 20 «б», тел. 243−16−89.

Травматолого-ортопедическое отделение № 2 ул. Ленина 150 корп.1, тел. 221−03−62.

Травматолого-ортопедическое отделение № 3 ул. Джамбульская19, тел.224−29−92.

Травматолого-ортопедическое отделение № 5 пр. Красноярский рабочий 48 В.

· 262−51−02 кабинет регистратуры (детский).

· 262−01−55 кабинет регистратуры (взрослый).

· 262−02−55 кабинет первичного взрослого приема.

ЛОР-травмпункт для детей.

ул. Юшкова, 22а, тел. 247−80−28.

ЛОР-травпункт для взрослых.

ул. Инструментальная, 12, тел. 264−01−00.

Глазной травмпункт для взрослых и детей — ул. Никитина, 1 В, тел. 228−07−14.

Неотложную стоматологическую помощь также можно будет получить круглосуточно.

Взрослому населению на правобережье Красноярска в городской стоматологической поликлинике № 3 (ул. Коммунальная, 6а, тел 201−10−39);.

Взрослому населению на левобережье Красноярска — в городской стоматологической поликлинике № 2 (ул. Железнодорожников, 26, тел. 221- 57 -35);.

Взрослому населению Советского района в ООО «Стоматология для Вас» (ул. Тельмана, 32а, тел.291−51−55).

Несовершеннолетним — в городской детской клинической больнице № 5 (ул. Щорса, 83, тел. 260−23−23).

Телефон горячей линии «Право на здоровье» — 8−800−700−000−3.

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