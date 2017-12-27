Определен график работы медицинских учреждений в новогодние праздники
В поликлиниках и женских консультациях 30 декабря и 3 января с 08.00 до 14.00, 6 января с 8.00 до 16.00 ведут прием участковые терапевты и педиатры, хирурги, стоматологи.
В поликлиниках и женских консультациях 30 декабря и 3 января с 08.00 до 14.00, 6 января с 8.00 до 16.00 ведут прием участковые терапевты и педиатры, хирурги, стоматологи.
Также будут открыты процедурные и перевязочные кабинетов. В эти дни до 14.00 врачи смогут прийти к пациентам на дом. Кроме того, медработники будут посещать больных по переданной от скорой помощи информации.
Стационары, травмпункты, служба скорой медицинской помощи работают в обычном круглосуточном режиме. Вызвать скорую помощь можно по номерам 03, 103 или 112. Горожане также могут обратиться за помощью к врачам — консультантам скорой медицинской помощи по телефону 299−24−24.
Травмпункты г. Красноярска:
· 262−51−02 кабинет регистратуры (детский).
· 262−01−55 кабинет регистратуры (взрослый).
· 262−02−55 кабинет первичного взрослого приема.
ул. Юшкова, 22а, тел. 247−80−28.
ул. Инструментальная, 12, тел. 264−01−00.
Глазной травмпункт для взрослых и детей — ул. Никитина, 1 В, тел. 228−07−14.
Неотложную стоматологическую помощь также можно будет получить круглосуточно.
Взрослому населению на правобережье Красноярска в городской стоматологической поликлинике № 3 (ул. Коммунальная, 6а, тел 201−10−39);.
Взрослому населению на левобережье Красноярска — в городской стоматологической поликлинике № 2 (ул. Железнодорожников, 26, тел. 221- 57 -35);.
Взрослому населению Советского района в ООО «Стоматология для Вас» (ул. Тельмана, 32а, тел.291−51−55).
Несовершеннолетним — в городской детской клинической больнице № 5 (ул. Щорса, 83, тел. 260−23−23).
Телефон горячей линии «Право на здоровье» — 8−800−700−000−3.