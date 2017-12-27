«Я бы отходила эту соплячку ремнем»
Как участников российских
Как участников российских
12-летняя Анастасия из
«Страшнее свекрови в десять раз»
«Кошмарный ребенок. Это ходячий монстр», «Мерзкая девочка. Как из фильма ужасов», «Эта маленькая дрянь поэтому и учится дистанционно, так как в школе в обществе нормальных детей ей уж точно не место». Это комментарии на ютьюбе под записью эфира «Давай поженимся!» от 19 октября 2017 года. В программе «Давай поженимся!», которая идет на Первом канале с 2008-го, ведущие помогают гостю (или гостье) выбрать пару — из трех претендентов на его руку и сердце. 19 октября в студию пришел 46-летний нейрохирург Антон с 12-летней дочерью Анастасией. Несмотря на то, что героем программы был мужчина, после выпуска в соцсетях в основном обсуждали его дочь.
Анастасия дистанционно учится в американской школе и говорит, что у нее доверительные отношения с отцом. В эфире она рассказала о своих интересах и взглядах — например, что в школе они обсуждают вопросы религии, международной политики и феминизма, а ее героиня — 20-летняя правозащитница Малала Юзуфзай (как говорит сама Анастасия, ее выступление отредактировали таким образом, чтобы выставить в невыгодном свете). Девочка, которая живет то с мамой, то с папой, считает, что отцу «нужна девушка, которая поддерживала бы его» и с которой ему было бы интересно обсуждать «что-то, кроме логистики — то есть того, кто куда пошел».
Все три предполагаемые невесты нашли девочку хорошо воспитанной, умной и рассудительной, но ведущим показалось, что для 12-летней она слишком посвящена в личную жизнь отца, неискренняя, «рассуждает как умудренная опытом женщина средних лет» и, как сказала основная ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева, «страшнее свекрови в десять раз». В инстаграме продюсера передачи Катерины Муравицкой под анонсом этого выпуска Гузеева написала «Ужаааасссс!» Ее поддержали другие пользователи: «Невоспитанный, наглый ребенок. Лезет не в свое дело».
Я бы зажала безмозглую и высокомерную башку этой соплячки между ног и отходила бы ее ремнем!! Родители вырастили такое циничное, наглое, самодовольное чудовище!
Психолог Алена Прихидько считает, что ведущие популярных телешоу нередко проявляют эмоциональное насилие в адрес участников программ: жестко критикуют их и осуждают, используя свою власть и авторитет у публики.
В данном случае в студии появилась девочка с чувством собственного достоинства, способная защищать свои границы. С такими людьми в студии ведущие практически не сталкиваются. Они были фрустрированы поведением 12-летнего человека, который сказал им «нет» и использовали привычное оружие — оценочные высказывания.
По мнению психолога, Лариса Гузеева не смогла справиться с раздражением в адрес ребенка: «Взрослые зачастую не выносят, когда с ними не согласны те, кого они привыкли видеть в позиции подчиненного, и не способны воспринимать с уважением».
«Программа вышла в три часа дня, а вечером под видео было уже десять комментариев, — вспоминает Анастасия в беседе с “Медузой”. — Девять из них были абсолютно ужасны». Пользователи писали, что девочке хочется «заткнуть рот или звиздюлей навешать» — и даже «выбить зубы». «Если бы у меня такая дочь была, я бы ее сама придушила давно», — написала зрительница. Через сутки после выхода программы в эфир таких комментариев под видео на ютьюбе было уже несколько сотен.
Анастасия столкнулась с кибербуллингом впервые. Комментарии она читала вместе с папой — говорит, что мама тоже видела, но «погружаться в тему, где меня травят, не смогла, и я ее понимаю». Она объясняет реакцию зрителей тем, что людям нравится смотреть, как один человек унижает другого. «Но все ведь зависит от формата: если во время
Его заверили, что бояться нечего. «Перед записью редактор несколько раз прошлась со мной по сценарию, но когда я вышла в студию, все пошло совсем по-другому», — вспоминает девочка.
Ее отец считает, что негативный тон обсуждения девочки задали сами ведущие программы — и именно на них лежит вина за ее травлю. Сама Анастасия тоже уверена, что если бы ведущие сделали акцент на ее положительных качествах или успехах в школе, реакция зрителей была бы другой. В пример она приводит инстаграм Дарьи Белецких, редактора программы «Давай поженимся!»: Белецких выложила фото с Анастасией с подписью «Обожаю эту девочку» — и под ним не было оскорбительных комментариев.
После съемок в программе Анастасия с папиной помощью записала полуторачасовой ролик, в котором попросила генерального директора Первого канала Константина Эрнста и депутатов Государственной Думы «изучить полную запись программы на предмет унижений и травмирования меня ведущими». Видео отец с дочерью выложили на ютьюьб и в твиттер, отметив всех, кто мог бы обратить внимание на проблему — от официальных аккаунтов Госдумы и Первого канала до видеоблогера Саши Спилберг. Ролик набрал всего 198 просмотров, а на призыв помочь в борьбе с травлей не откликнулся никто, кроме родных и бывших одноклассников Анастасии.
«Если она заплачет, я хотя бы увижу, что она живая»
Анастасия — не единственная гостья студии «Давай поженимся!», о которой ведущие отзывались нелестно. «Невесту» Алену, которая привела в студию своего маленького сына с аутизмом, Лариса Гузеева назвала «инфантильной», а также «плохим и безответственным человеком» — за то, что та решила разойтись с отцом ребенка, поскольку не ощущала с ним близости, и переехать в Москву.
«Никакого материнского инстинкта я в вас не вижу, потому что когда есть проблемы с детьми, ты вообще не думаешь ни о каких амбициях и Москве, — сказала героине Гузеева. — Я так предполагаю: мать, которая очень хотела ребенка, ночью моет полы в подъездах, а утром рано обмывает все аптеки в округе, потом делает ребенку массаж, потому что уже научилась делать массаж».
Вас ведь никто не заставлял и не умолял: роди, Алена, роди! Это абсолютно ваш был такой вот инфантильный поступок. Вы этого хотели.
14-летней Лене, которая уже во второй раз пришла в студию с отцом-«женихом», от Гузеевой досталось звание «маленькой монстриллы» — поскольку Лена считает, что ее отцу нужна обеспеченная невеста с работой и пропиской.
Я бы взяла сейчас ремень, затащила вашу девочку в темную комнату — не слушайте меня, органы опеки — и так бы прошлась! Если она сейчас заплачет, я хотя бы увижу, что она живая.
Девочка заплакала, а Гузеева добавила, что ей был «нужен такой вот стресс».
На просьбу «Медузы» о комментарии Лариса Гузеева не ответила. Однако ее соведущая Тамара Глоба рассказала «Медузе», что ей было жалко Лену — и сейчас, и два года назад (когда девочка с отцом впервые пришла в эфир). «Она тогда была 12-летним подростком и говорила все, что думает. Сейчас сдерживалась, потому что за эти два года пережила период травли: когда над ней все смеялись за то, что она, как “бабка Лукерья” (это прозвище ей дала Лариса Гузеева — прим. “Медузы”), рассуждала, сколько у невесты должно быть денег». Глоба говорит, что тот выпуск программы смотрели одноклассники и знакомые Лены, и «ей от них потом порядком досталось». Глоба считает травлю подростков ужасной — но полагает, что в этом может быть и важный урок. По мнению ведущей, если бы Лене не «объяснили», что так вести себя не следует, она не пересмотрела бы свои взгляды.
По мнению Тамары Глоба, подросток в программе, конечно, может иметь свою точку зрения, но высказывать ее должен, соблюдая субординацию. Соведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова считает, что в программе важны и похвала, и неприятная критика, а ведущим, «как хорошим специалистам и психологам», понятно, когда нужно дать ребенку то или другое. «Если он [подросток] плакать не будет, он не услышит. Плачет — значит, дошло наконец, — считает Сябитова. — Не хватило ума родителям взять на себя ответственность и это сделать — мы сделаем».
Впрочем, Тамара Глоба и Роза Сябитова считают, что ни программа, ни они сами не несут ответственности за формирование отношения к героям, а справиться с кибербуллингом можно одним способом — игнорировать и ждать, когда комментаторам надоест. Глоба говорит, что «народ бывает злым», и ее саму постоянно травят, поскольку она астролог. Сябитова считает, что все дети подвергаются травле (и приводит в пример собственную дочь) — поэтому программа лишь отражает реальность. «Я на “Давай поженимся!” выходила замуж, разводилась, замуж выходили мои дети, делала ошибки и исправлялась. И всегда была честна. Поэтому имею право и женщинам, и детям говорить так, как есть. Кому не нравится — все в сад!» — сказала Сябитова.
В должности ведущей Волга продержалась всего три месяца — и ушла, так как отказывалась «озвучивать вещи, которые от меня требовали редакторы». В интервью «Собеседнику» в 2013 году она признавалась, что не может смотреть передачу под руководством Гузеевой, где «ведущие мочат своих героинь».
По мнению психологов, травля, в том числе в интернете, может вести к серьезным последствиям — от потери уверенности в себе до тяжелой депрессии (особенно у подростков). Но 12-летняя Анастасия считает, что справится с этим сама. «Мне было грустно, но я восприняла травлю как возможность действовать — показать ведущим, продюсерам и всей стране, что невозможно так относиться к героям программ на телевидении. Я сделала видео об этом, и оно подействовало на меня терапевтически. Поддержка людей, которые также считают травлю недопустимой, — и есть мой психолог», — говорит девочка.
«Давайте разберемся, кто из нас дура»
Наталья Семикова из Выборга приехала на программу «Мужское/Женское» (Первый канал) с проблемой — ее избил муж Олег. Женщина написала заявление в полицию и думала, что участие в телепрограмме ускорит дело.
Редактор рассказал мне, что сейчас создается закон против насилия над женщинами в семье, поэтому моего мужа выведут из зала суда в наручниках, все будет хорошо, мы поможем.
Но в студии все случилось иначе: во время записи выпуска «Любовь зла» гости программы Наталью не поддержали, а ведущий Александр Гордон обвинил ее в том, что она «рассказывает небылицы». По его мнению, если бы мужчина 40 минут избивал женщину, ее травмы были бы более серьезными. Кроме того, как утверждал Гордон, если в отношениях присутствует насилие, но женщина не уходит от мужчины — это ее вина. «Вы сошлись добровольно, в первую же ночь? С первой недели он начал вас бить, и вы прожили с ним полгода, правильно?» — спросил героиню ведущий. Когда Наталья ответила утвердительно, Гордон заявил: «Кто из нас дура?».
В итоге Гордон предположил, что перед ним «жертва, которая приходит в студию казаться овечкой, и оказывается волком в овечьей шкуре, причем волком с кривыми, длинными, косыми зубами». Его поддержала и ведущая Юлия Барановская, которая на программе отвечает за «женскую сторону». Гости студии решили, что сама героиня — агрессор, ведь когда Олег впервые появился
Единственным человеком в студии, вставшим на сторону героини, оказалась Алена Попова — соосновательница сети взаимопомощи для женщин «Проект W» и соавтор законопроекта о профилактике
После программы Гордон и Попова судились. Попова подала против телеведущего иск по статье «Унижение чести и достоинства группы лиц по половому признаку», требуя запретить ему заниматься журналистикой и обязать к общественным работам в центре помощи жертвам домашнего насилия «Сестры». Телеведущий в ответном иске потребовал компенсировать ему репутационный ущерб (Алена Попова создала против Александра Гордона петицию в интернете). В суде Гордон утверждал, что оскорбления в студии являются частью его роли, поскольку он должен провоцировать гостей передачи — но сам он не разделяет такие взгляды. Оба истца остались ни с чем: судья не поверил Гордону и отклонил его иск; в деле Поповой следствие не нашло состава преступления.
Руководитель проекта «Мужское/Женское» Юлия Горшкова говорит, что создатели программы «и сами не рады тому, что Гарриевич у нас такой хам» (Гарриевич — отчество Гордона). Но, по ее словам, точка зрения Гордона и его способ общения с гостями в студии близок или интересен зрителям. «Ему невозможно
У большинства людей в России нет привычки рассказывать о своих проблемах психологу. А Гордону они верят.
Юлия Горшкова добавляет, что ведущий программы переживает за «маленьких людей — которым, возможно, иногда нужно крепкое словцо для того, чтобы прийти в себя». Программа «Мужское/Женское» действительно оказывает людям поддержку:
«Мне кажется, что люди, которые приходят в его программу, изначально знают, к кому и на что они идут», — рассказала «Медузе» Нозанин Абдулвасиева, жена Александра Гордона. Абдулвасиева сняла короткометражку «Скоро на Первом» о том, как готовятся к эфиру редакторы программы «Мужское/Женское» — и о том, что происходит за кулисами передачи. По ее словам, часто разрабатывается один сценарий, но в студии все идет совсем
«А может, вы пошли на это добровольно?»
Первый выпуск программы «Пусть говорят» о Диане Шурыгиной, рассказавшей об изнасиловании, на ютьюбе посмотрели более 18 миллионов человек. Впервые встретившись с девушкой в студии, Андрей Малахов удивился, что Шурыгина выглядит чересчур хорошо.
Извини меня, но тебя изнасиловали 1 апреля, а 1 июля ты уже, упоротая и в кайфе, показываешь на видео язык две минуты.
Но уже во втором выпуске о Шурыгиной, после того, как девушку начали травить в интернете, ведущий выражал ей сочувствие и поддержку. Зато гости
Именно гости студии, а не сами ведущие, часто формируют мнение зрителей
Гости студии жестко высказывались и об актрисе Стелле Барановской, которой был диагностирован лейкоз. Барановская стала героиней «Прямого эфира» в декабре 2016 года — посвященный ей выпуск назывался «Мнимая болезнь или чудо исцеления». Барановская рассказала, как отказалась от химиотерапии
Проблему доверия героям передач можно назвать темой номер один для российских ток-шоу: их участники вынуждены публично доказывать, что они действительно подвергались насилию, действительно любят своих детей или правда больны. В выпуске «Шестеро на беременную» программы «Говорим и показываем» на НТВ Юлия Горбатова рассказала о групповом изнасиловании. Мнения гостей в студии разделились: одни присутствующие заподозрили, что вина за случившееся лежит на ней самой, другие — что насилия вообще не было. Ведущий программы Леонид Закошанский уточнил у женщины, не подумали ли ее насильники, что «она пошла на это добровольно». Его поддержала «Мисс Россия-2013» Анна Городжая, предположив, что «история
Член президиума общественного движения «Матери России» Ирина Вихрова даже предположила, что насильники были клиентами Юлии: «Вы поссорились с мужем, накопились обиды, вышли на дорогу, слово за слово — и
Приглашенных экспертов не остановили даже слезы героини, а камеры в этот момент показали ее крупным планом. Алена Попова считает, что подобная эксплуатация страдания еще больше травмирует жертв, которые пришли на
Когда Гордон говорил, что Наталья [Семикова] сама виновата и сама бьет бедного несчастного мужчину, камера наехала на ее глаза. Показала крупно: было видно, что в них стоят слезы.
Вернувшись со съемок передачи в родной Выборг, Наталья забрала заявление о побоях у участкового — увидев реакцию ведущего и гостей программы «Мужское/Женское» на ее историю, она решила, что дела об избиении гражданским мужем не выиграет. «После программы хотелось просто в себя прийти», — говорит Наталья.
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Анна Родина