В каком районе находится наивысшая точка Волгограда?

Недавно в «АиФ — Нижнее Поволжье» была публикация о самой высокой точке Волгоградской области, что находится под Жирновском. Теперь географы спорят о самой высокой точке Волгограда.

«Наивысшая точка Волгограда — это вовсе не Мамаев курган, и даже не Лысая гора в Советском районе, как иногда принято считать, — объясняет учёный секретарь реготделения Русского географического общества Сергей Моников. — По нашим сведениям, самая высокая точка находится в Дзержинском районе Волгограда, в районе оптового продовольственного рынка. Её отметка — 155,5 метра над уровнем моря, что на 10 метров превышает знаменитую высоту в районе Лысой горы — места ожесточённых боёв соединений 64-й армии».