Как изменились сроки получения социальных выплат из-за праздников

Источник: РИА "Новости"

Так, 26 декабря досрочно перечислена на счета ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) за январь 2017 года.

Почта России приступит к выплатам 3 января.

В сельских отделениях почтовой связи 4 и 5 класса:

— 3 января — за 5 и 7 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: понедельник, среда, пятница);

— 5 января — за 6 и 8 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: понедельник, среда, пятница);

— 4 января — за 5 и 7 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: вторник, четверг, суббота);

— 6 января — за 6 и 8 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: вторник, четверг, суббота).

В городах и райцентрах Самарской области:

— 5 января — за 5 и 7 числа;

— 6 января — за 6 и 7 числа.

Вместе с пенсиями в эти дни будет производиться доставка следующих социальных выплат:

— ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны — труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;

— ежемесячных денежных выплат на проезд пенсионерам;

— ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области;

— доплат к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны;

— компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт;

— компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Начиная с 8 января выплата будет осуществляться в обычном порядке.