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Как изменились сроки получения социальных выплат из-за праздников

Из-за новогодних и рождественских праздников изменились сроки получения социальных выплат, информирует министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

Так, 26 декабря досрочно перечислена на счета ежемесячная доплата к пенсии инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) за январь 2017 года.

Почта России приступит к выплатам 3 января.

В сельских отделениях почтовой связи 4 и 5 класса:

— 3 января — за 5 и 7 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: понедельник, среда, пятница);
— 5 января — за 6 и 8 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: понедельник, среда, пятница);
— 4 января — за 5 и 7 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: вторник, четверг, суббота);
— 6 января — за 6 и 8 числа (для отделений почтовой связи с режимом работы: вторник, четверг, суббота).

В городах и райцентрах Самарской области:

— 5 января — за 5 и 7 числа;
— 6 января — за 6 и 7 числа.

Вместе с пенсиями в эти дни будет производиться доставка следующих социальных выплат:

— ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны — труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий;
— ежемесячных денежных выплат на проезд пенсионерам;
— ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области;
— доплат к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны;
— компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт;
— компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Начиная с 8 января выплата будет осуществляться в обычном порядке.

Гражданам, получающим социальные выплаты через кредитные учреждения, зачисление на счета будет осуществляться после 12 января.

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