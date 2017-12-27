В горах Сочи открыли оленью ферму

14 северных оленей привезли в Сочи из Сургута в специальных автомашинах. Путь занял четыре дня. За три недели животные адаптировались к местному климату. Олени едят ягель, это северный мох. Его доставляют в Сочи тоннами. В день животные съедают по 50 килограммов корма.