В горах Сочи открыли оленью ферму
В Сочи появился новый туристический объект — оленья ферма. Она расположена на одном из горнолыжных курортов Красной Поляны.
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В Сочи появился новый туристический объект — оленья ферма. Она расположена на одном из горнолыжных курортов Красной Поляны.
14 северных оленей привезли в Сочи из Сургута в специальных автомашинах. Путь занял четыре дня. За три недели животные адаптировались к местному климату. Олени едят ягель, это северный мох. Его доставляют в Сочи тоннами. В день животные съедают по 50 килограммов корма.
Кстати, как рассказал управляющей фермой Андрей Табурченко, никаких трудностей в содержании северных гостей нет, и характер у них весьма доброжелательный. Летом для них обещают оборудовать специальные загоны с водоорошением. Максимальная температура, при которой оленям комфортно — 20 градусов тепла.