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18:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области определились с домами, на которых нарисуют граффити

В список попали фасады зданий в Самаре, Чапаевске, Отрадном и Тольятти.

Стало известно, фасады каких многоэтажек в Самарской области украсят граффити.

Напомним, в регионе объявили конкурс для художников. Они должны предложить свою концепцию рисунка, и если она понравится комиссии, граффитчику предоставят одну из многоэтажек в Самарской области.

В списке Самара, Тольятти, Отрадный и Чапаевск. Адреса домов, которые в скором времени должны будут украсить граффити, появились на сайте Фонда капитального ремонта Самарской области.

В Самаре рисунки появятся на домах на:

проспекте Кирова, 401,

улице Георгия Димитрова, 75,

улице 22 Партсъезда, 221,

улице Ново-Садовой, 271,

проспекте Ленина, 7, 9, 11,

улице Осипенко, 2А, 2Б, 2 В.

Тольятти

ул. Ворошилова, 5,

ул. Дзержинского, 50,

ул. Тополиная, 47.

Южное шоссе, 67,

ул. Громовой, 14, 16, 18,

ул. Голосова, 107,

ул. Гидротехническая, 9, 10, 15.

Новокуйбышевск

ул. Ворошилова, 26.

Чапаевск

ул. Гостиная, 3,

ул. Запорожская, 26,

ул. Котовского, 3, 4,

ул. Пархоменко, 94,

ул. Пионерская, 7, 10,

ул. Расковой, 73,

ул. Строительная, 3, 4.

Отрадный

ул. Комсомольская, 18,

ул. Ленина, 35.

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