Новые белорусские паспорта начнут выдавать с 2019 года

МИНСК, 27 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси планирует с 2019 года начать выдавать паспорта нового образца.

Работа над этим проектом шла несколько лет.

«Уже практически завершена подготовительная стадия внедрения биометрических технологий в национальные документы», — заявил в интервью ведомственной газете «На страже» начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси полковник милиции Алексей Бегун.

Читайте также Литва ужесточит порядок попадания белорусов в приграничную зону

По его словам, планируется начать выдавать новые паспорта с 2019 года.

Бегун сообщил, образцы новых паспортов и ID-карты находятся на согласовании.

Начальник департамента сообщил, что в новых персонализированных биометрических паспортах на каждой странице будут размещены знаковые архитектурные сооружения республики.

Вместе с тем он подчеркнул, что окончательно дизайн паспорта нового белорусского паспорта и ID-карты будет утверждаться на самом высоком уровне.

Касаясь вопроса о том, что будет со старыми паспортами, Бегун пояснил, что они будут действовать на территории страны вплоть до окончания срока действия.

«Тот, кто захочет поменять старый паспорт, получит ID-карту, удостоверяющую личность на территории страны. Карта будет иметь электронную цифровую подпись, это упростит процесс использования в тех случаях, где требуется личная идентификация», — пояснил Бегун.