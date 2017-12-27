Новые белорусские паспорта начнут выдавать с 2019 года
На каждой странице главного документа будет изображение известного белорусского архитектурного объекта.
На каждой странице главного документа будет изображение известного белорусского архитектурного объекта.
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси планирует с 2019 года начать выдавать паспорта нового образца.
Работа над этим проектом шла несколько лет.
«Уже практически завершена подготовительная стадия внедрения биометрических технологий в национальные документы», — заявил в интервью ведомственной газете «На страже» начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси полковник милиции Алексей Бегун.
По его словам, планируется начать выдавать новые паспорта с 2019 года.
Бегун сообщил, образцы новых паспортов и
Начальник департамента сообщил, что в новых персонализированных биометрических паспортах на каждой странице будут размещены знаковые архитектурные сооружения республики.
Вместе с тем он подчеркнул, что окончательно дизайн паспорта нового белорусского паспорта и
Касаясь вопроса о том, что будет со старыми паспортами, Бегун пояснил, что они будут действовать на территории страны вплоть до окончания срока действия.
«Тот, кто захочет поменять старый паспорт, получит
По его словам, биометрический паспорт будет выдаваться только для выезда за границу. Бегун отметил, что МВД рекомендует иметь два паспорта, особенно