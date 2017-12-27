В Башкирии участник Великой Отечественной войны отметил вековой юбилей
УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Участник Великой Отечественной войны, уроженец села
УФА, 27 дек 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Участник Великой Отечественной войны, уроженец села
Именинника поздравили родные, близкие, односельчане, а также глава администрации района Ильшат Райманов и председатель районного совета ветеранов Нуриахмет Маннапов. Долгожителю были переданы личное поздравление от президента России Владимира Путина и приветственный адрес с пожеланиями крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого доброго от главы региона Рустэма Хамитова. Приехавшие гости вручили памятные подарки администрации района.
Давлеткула Зайнуллина призвали на службу в ряды Красной Армии зимой 1939 года. С января 1939 года по март 1940 года он проходил боевую подготовку в 166-м стрелковом полку в удмуртском городе Сарапул. Бойцов готовили к отправке на финский фронт, но к концу их обучения
Часть, где служил Давлеткул Миннигулович, направили в Иран (предполагалось, что фашисты могут напасть с этого направления). Через полтора месяца перебросили на
В ноябре 1941 года началось наступление наших войск под Ростовом. Под свист рвущихся снарядов бойцы шли в атаку. Осколки одного из них попали в ноги Давлеткулу. Последовали семь долгих месяцев лечения в военном госпитале в городе Орджоникидзе. А в село
Супруги Бибигайша и Давлеткул Зайнуллины прожили нелегкую, но счастливую жизнь. Вместе они уже 74 года. Бибигайше в этом году исполнилось 92 года, сообщила заведующая