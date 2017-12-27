В Петербурге установили новые информационные стойки
Всего на улицах города появилось 8 информационных помощников.
Всего на улицах города появилось 8 информационных помощников.
Новые инфостойки помогут жителям Северной столицы и гостям города разобраться в маршрутах транспорта, сообщают в
Всего в Петербурге установили 8 таких стоек. Они появились у железнодорожных вокзалов, в аэропорту, около станций метро «Гостиный Двор» и «Горьковская».
На стойках размещена важная транспортная информация: расположение ближайших остановок общественного транспорта, маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов, проходящих через эти остановки.
Информационное табло, встроенное в стойку, покажет прогнозное время прибытия транспорта на ближайшую остановку.