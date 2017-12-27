В Петербурге установили новые информационные стойки

Источник: Аргументы и факты

Новые инфостойки помогут жителям Северной столицы и гостям города разобраться в маршрутах транспорта, сообщают в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Всего в Петербурге установили 8 таких стоек. Они появились у железнодорожных вокзалов, в аэропорту, около станций метро «Гостиный Двор» и «Горьковская».

На стойках размещена важная транспортная информация: расположение ближайших остановок общественного транспорта, маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов, проходящих через эти остановки.