«Правильных» водителей поздравляли инспекторы и Дед Мороз на дорогах Иркутска

Источник: Вести Иркутск

Тем водителям, которые в момент проведения акции не нарушали правил дорожного движения, были пристёгнуты и ехали с включёнными фарами, дарили памятные подарки. Таким образом полицейские и новогодние герои поощрили 100 иркутских автомобилистов.

— Я считаю, что подобные акции положительно влияют на имидж сотрудников ГАИ и, конечно, очень приятно получить поздравление от Деда Мороза и от сотрудников в преддверии наступающего Нового года, — говорит жительница Иркутска Вера Бутусова.