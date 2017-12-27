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18:36 (мск), источник: Вести Иркутск

«Правильных» водителей поздравляли инспекторы и Дед Мороз на дорогах Иркутска

Автомобилистов в Иркутске останавливали на дороге инспекторы ГИБДД вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Источник: Вести Иркутск

Тем водителям, которые в момент проведения акции не нарушали правил дорожного движения, были пристёгнуты и ехали с включёнными фарами, дарили памятные подарки. Таким образом полицейские и новогодние герои поощрили 100 иркутских автомобилистов.

— Я считаю, что подобные акции положительно влияют на имидж сотрудников ГАИ и, конечно, очень приятно получить поздравление от Деда Мороза и от сотрудников в преддверии наступающего Нового года, — говорит жительница Иркутска Вера Бутусова.

— Конечно, нам сегодня хотелось отметить именно законопослушных граждан, которые соблюдают все правила. Так как их соблюдение важно не только для сотрудников госавтоинспекции, но и для всех участников дорожного движения, — говорит руководитель группы пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области Светлана Роднина.

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