Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Пугачева снялась в «Голубом огоньке» втайне от всех
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
«Спасает умение посмеяться над собой»: монолог многодетного папы
Фанат «Властелина колец» построил себе дом-нору, как у Фродо
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Белоснежка из «9 роты» изменилась до неузнаваемости - Starhit
СМИ: Зачем США тихо скупают российские истребители
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
Царский подарок: Летучая разделась для открыток - СМИ
Генштаб РФ: База США Эт-Танф заблокирована Сирией
Светлана Бондарчук отдыхает на Бали
Иванка и Тиффани Трамп в купальниках поздравили всех с Рождеством
СМИ: Сеть разочарована располневшей фигурой Стриженовой
Борющийся с раком Беляев поведал о своем состоянии
Мать планировавшего взрыв в Петербурге полгода просила ФСБ помочь
Открывший стрельбу директор фабрики объяснился
Фоторепортажи
16Рождество по григорианскому календарю
14На Кутузовском проспекте в Москве автобус въехал в подземный переход
18:08 (мск), источник: БЕЛТА

Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси вечером 27 декабря

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси вечером 27 декабря. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 50% 774 мм рт. ст. 6 м/с

Туманы сегодня в период с 18.00 до 23.00 распространятся на большую часть территории страны. Видимость — 100−500 м. Туманы сохранятся в течение ночи и в утренние часы 28 декабря.

В четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 6−11 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем — от плюс 1 по северо-востоку до плюс 9 градусов по юго-западу страны.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Умер композитор Владимир Шаинский
Бузова копирует невесту бывшего мужа, а также Настасью Самбурскую
Открывший стрельбу директор «Меньшевика» скрылся от полиции
В Санкт-Петербурге в магазине «Перекресток» произошел взрыв
У Чубайса украли 1 млрд рублей
Медведев предложил подумать о налоге на движимое имущество
Минфин впервые раскрыл зарплаты министров
Рогозин назвал одну из причин падения ракеты
В Донбассе завершился крупнейший обмен пленными
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
«Милан» видит в тренере «Зенита» преемника Гаттузо Если в среду в четвертьфинале Кубка Италии «Милан» уступит «Интеру», то рассмотрение этого вопроса может случиться уже на этой неделе
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
На рынке недвижимости стало больше зелени
Путин потребовал навести порядок в системе оплаты ЖКХ
Леди
Какие шубы выбирают Литвинова, Летучая и другие звезды Уж кто-кто, а российские девушки лучше всех знают толк в шубах. Собрали самые красивые зимние образы с мехами (натуральными и искусственными).
Дети
У женщины начались роды сразу после предложения возлюбленного Для Эрин и Джейкоба Киршей это Рождество стало вдвойне незабываемым.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь