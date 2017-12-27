Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси вечером 27 декабря

Туманы сегодня в период с 18.00 до 23.00 распространятся на большую часть территории страны. Видимость — 100−500 м. Туманы сохранятся в течение ночи и в утренние часы 28 декабря.

В четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 6−11 м/с с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем — от плюс 1 по северо-востоку до плюс 9 градусов по юго-западу страны.