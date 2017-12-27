Оранжевый уровень опасности из-за тумана объявлен в Беларуси вечером 27 декабря
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности
27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности
Туманы сегодня в период с 18.00 до 23.00 распространятся на большую часть территории страны. Видимость — 100−500 м. Туманы сохранятся в течение ночи и в утренние часы 28 декабря.
В четверг будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется