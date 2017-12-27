Бывший директор Нижегородского ТЮЗа Виктор Симакин скончался 26 декабря

Как отмечается в сообщении, прощание состоится в 28 декабря в 11:00 в Спасо-Преображенской (Карповской) церкви по адресу: ул. Суздальская, д. 58. Отправление автобуса от театра — в 10:00. Коллектив Нижегородского ТЮЗа выражает глубокое соболезнование родным и близким Виктора Симакина.

Виктор Симакин родился в 1945 году в городе Горьком. Работал слесарем на заводе и служил на Балтийском флоте. Затем окончил ГИТИС (режиссерский факультет), работал актером и режиссером в разных театрах. В 1987−89 гг был главным режиссером Горьковского ТЮЗа, затем занимал аналогичную должность в Костромском государственном областном драматическом театре имени А. Н. Островского. Был художественным руководителем, а затем директором Нижегородского ТЮЗа в 2000—2006 и затем вновь с 2009 года.