Бывший директор Нижегородского ТЮЗа Виктор Симакин скончался 26 декабря
Бывший директор Нижегородского ТЮЗа Виктор Симакин скончался 26 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте театра юного зрителя.
Бывший директор Нижегородского ТЮЗа Виктор Симакин скончался 26 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте театра юного зрителя.
Как отмечается в сообщении, прощание состоится в 28 декабря в 11:00 в
СПРАВКА
Виктор Симакин родился в 1945 году в городе Горьком. Работал слесарем на заводе и служил на Балтийском флоте. Затем окончил ГИТИС (режиссерский факультет), работал актером и режиссером в разных театрах. В 1987−89 гг был главным режиссером Горьковского ТЮЗа, затем занимал аналогичную должность в Костромском государственном областном драматическом театре имени А. Н. Островского. Был художественным руководителем, а затем директором Нижегородского ТЮЗа в 2000—2006 и затем вновь с 2009 года.
Награжден Государственной премией РСФСР им. Станиславского за спектакль «Васса Железнова». Являлся Заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом премии имени Н. И.