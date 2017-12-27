10 советов, которые помогут распознать обман в статьях о здоровье

Проанализировав 20 наиболее популярных статей на тему раковых заболеваний, журналисты британской газеты Independent выяснили, что более половины из них содержали информацию, опровергнутую органами здравоохранения или врачами.

Тем не менее миллионы людей сочли эти статьи достаточно интересными для того, чтобы поделиться ими с друзьями в социальных сетях.

Если недостоверные новости о политике могут повлиять на выбор избирателей, то на что влияют истории о способах лечения, эффективность которых не доказана?

Могут ли они побудить человека отказаться от текущей терапии в пользу последних рекомендаций, о которых он просто прочитал в статье?

Некоторые считают, что подобные статьи могут быть опасны.

Разумеется, стоит критически относиться к тому, что пишут в газетах, но как узнать, действительно ли статья, которой кто-то поделился в «Фейсбуке» или «Твиттере», имеет научное обоснование?

Каждый день я получаю десятки электронных писем от PR-компаний — некоторые из них посвящены очень хорошим исследованиям, в то время как другие рассказывают о полной ерунде.

Как и другие журналисты, пишущие на тему здоровья, я прилагаю немало усилий для того, чтобы отличить первое от второго.

Мне стало интересно, является ли моя тактика единственным способом определить достоверность публикуемых сегодня статей.

Поэтому, готовясь к радиопрограмме Би-би-си Health Check («Медосмотр»), я обратилась за советом к трем журналистам, имеющим большой опыт подготовки статей на темы медицины и здоровья.

Это Сара Босли, редактор по вопросам медицины в газете Guardian, Джеймс Галлахер, репортер BBC Science и Health, и Иван Орански, автор колонки Watchdog в Stat News, выдающийся журналист и преподаватель литературы в Нью-Йоркском университете.

Кроме того, я добавила несколько собственных рекомендаций, и вот что получилось в результате.

Во-первых, всегда обращайте внимание на источник статьи. Проверьте, была ли она опубликована газетой, веб-сайтом или вещательной компанией, которые пользуются хорошей репутацией. Спросите себя, насколько убедительны выводы, сделанные в статье. Если они кажутся вам слишком обнадеживающими, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть: это неправда. Если в статье встречаются слова«секрет, о котором вам не расскажут врачи» или нечто подобное, это должно вас насторожить. Вряд ли врачам выгодно держать в тайне эффективные способы лечения. Их цель — лечить людей, и именно этим они и занимаются. Чем громче заявление, тем больше у него должно быть доказательств. Если это открытие — действительно серьезный прорыв (которые иногда случаются), оно должно быть протестировано на тысячах пациентов и результаты опубликованы в медицинских журналах. Кроме того, оно должно освещаться крупнейшими в мире СМИ. Если это какой-либо новый способ лечения, рекомендуемый пока лишь одним врачом, лучше не прибегать к нему сразу же, а подождать появления дополнительных доказательств его эффективности. Если в статье написано, что исследование было опубликовано в определенном журнале, проверьте в интернете, является ли этот научный журнал рецензируемым. Это означает, что перед публикацией статьи направляются на проверку и оценку ученым, работающим в той же сфере. Случается, что даже на прошедшие рецензирование работы публикуются опровержения, если их результаты впоследствии признают ошибочными, однако подавляющему большинству таких работ все же можно доверять. Если исследование не было опубликовано в рецензируемом журнале, к нему следует отнестись скептически. Был ли этот чудесный способ лечения опробован на людях? Или только в пробирке или на мышах? Если испытания на людях не проводились, этот метод может быть интересным с научной точки зрения и перспективным, но пока слишком рано говорить о его эффективности при лечении людей. Интернет поможет вам сэкономить кучу времени. Зайдите на веб-сайт, публикующий обзоры новостей в медицинской сфере, например, Health News Review, и вы обнаружите, что вся работа уже была сделана за вас. Если нет, то при помощи поиска по имени и фамилии журналиста найдите его статьи. Если он регулярно пишет о науке или здоровье, то наверняка знает, какие вопросы о новом способе лечения следует задать. В строку поиска введите некоторые факты из статьи и добавьте слово «миф» или «обман». Возможно, эту статью уже раскритиковали, и вы сможете легко обнаружить это. И, наконец, если вы выясните, что статья не является «уткой» и была опубликована в авторитетном журнале, все же стоит проверить методологию исследования. На портале Национальной службы здравоохранения Великобритании в разделе Behind the Headlines исследования подвергаются тщательному анализу. Здесь можно прочитать о том, как они проводились, и были ли отчеты о них в СМИ правильными и точными.

Клаудиа Хэммонд, BBC Future.