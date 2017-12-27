Врачи раскрывают тайны женского оргазма

Тем временем, чем больше внимания исследователи уделяют этому вопросу, тем очевиднее становится, что советы из журналов далеки от реальности. Проблема заключается еще и в том, что, в отличие от мужского тела, женское изучено гораздо хуже.

«Я называла это кольцом огня. Я постоянно ощущала зуд и жжение в области промежности, а когда занималась сексом или пользовалась тампонами, то испытывала невероятную боль, словно кто-то резал меня ножом», — рассказывает Каллиста Уилсон, стилист из Сан-Франциско.

Первый раз она испытала эту боль в 12 лет, когда в первый раз попробовала воспользоваться тампоном. Когда Каллиста обратилась к врачу, ей было уже больше 20 лет.

«Врач была очень озадачена и не понимала, что может быть не так. Она сказала: «Вы выглядите совершенно здоровой, поэтому я советую вам обратиться к психотерапевту, потому что причина этих болей, скорее всего, у вас в голове», — вспоминает Каллиста.

И только 10 лет спустя девушка смогла узнать, почему она испытывает такие боли.

По ее словам, сексуальные проблемы, с которыми она столкнулась за это время, повлияли на всю ее жизнь и привели к депрессии и разрывам отношений с мужчинами. В конце концов, после визита к 20 врачам, она оказалась в приемной Эндрю Голдштейна, главы Центра вульвовагинальных расстройств в Вашингтоне.

Голдштейн объяснил девушке, что она родилась с абнормальным количеством нервных окончаний (в 30 раз больше нормы) в области влагалища — в результате чего любое прикосновение по ощущениям было похоже на ожог.

Решением проблемы стало проведение операции, во время которой Голдштейн удалил участок кожи на входе во влагалище девушки. После этого она впервые смогла заняться сексом без боли.

Диагноз Каллисты звучит как «neuroproliferative vestibulodynia» — и он не так уж редок.

Но лишь недавно ученые пришли к выводу, что особенности нервной системы в области таза различаются у каждой женщины.

Гинеколог из Нью-Йорка Дебора Коади занялась изучением этого вопроса и выяснила, что науке известно все о расположении нервов в области таза у мужчин, в то время как о женщинах нет никакой информации.

Коади объединилась с командой хирургов и занялась исследованиями, которые привели к интересным результатам.

«Мы пришли к выводу, что не существует двух одинаковых женщин, когда речь идет о строении полового нерва, — объясняет гинеколог. — От того, как движутся по телу ветви этого нерва, зависят различия в чувствительности разных областей у разных женщин».

Именно половой нерв играет ключевую роль в достижении оргазма — он соединяет гениталии с участком мозга, отвечающим за реакцию на прикосновения, давление и сексуальную активность.

Кроме того, Коуди обнаружила, что у каждой женщины разное количество нервных окончаний в пяти эрогенных зонах в области половых органов — клитора, входа во влагалище, шейке матки, ануса и промежности.

«Это объясняет, почему у одних женщин более чувствительна область клитора, а у других — вход во влагалище», — говорит гинеколог.

И именно поэтому все общие советы о сексе, которые можно прочесть в женских журналах, чаще всего совершенно бесполезны.

«Пятьдесят процентов женщин могут испытывать ощущения, которые описываются в глянце, — говорит Коади. — Но это может не иметь никакого отношения к огромному количеству женщин — из-за их анатомии и расположения нервных окончаний».

Еще один популярный миф был развенчан в лаборатории оргазма под руководством Синди Местон в Техасском университете в Остине.

Когда мы представляем себе лабораторию, то думаем о ярком свете, белых столах и микроскопах. Но лаборатория оргазма выглядит несколько иначе — в ней участники исследований полулежат на фиолетовых кожаных диванах и смотрят на больших телеэкранах, как другие люди занимаются сексом.

Местон, сидящая в соседней комнате, в это время отслеживает их пульс и приток крови к гениталиям, используя для этого вагинальный фотоплетизмограф. Это устройство, которое вводится внутрь влагалища, по форме и размерам напоминает тампон. Во включенном состоянии оно испускает свет, а затем замеряет, сколько света было отражено.

Исходя из этих показателей, ученые могут замерять объем крови в вагинальных тканях — то есть, насколько сексуально возбуждена женщина в этот момент.

И результаты этих исследований сильно противоречат нашим привычным представлениям.

«На протяжении стольких лет нам говорили, что перед сексом нужно успокоиться, принять теплую ванную, сделать дыхательные упражнения, послушать расслабляющую музыку, — рассказывает Местон. — Но мои исследования доказывают обратное: женщина должна находится в состоянии активности для занятия сексом».

«Поэтому вы можете выйти на пробежку со своим партнером, посмотреть страшный фильм вместе, прокатиться на американских горках, или даже хорошенько посмеяться. Когда вы смеетесь, это активирует реакцию симпатической нервной системы», — добавляет она.

Симпатическая нервная система отвечает за неконтролируемое сокращение мышц, которое вводит организм в так называемое состояние «борьбы или бегства» (реакция организма на стресс — примечание Би-би-си), сопровождаемое повышенным сердцебиением и артериальным давлением.

Исследования Местон доказали, что перед сексом в организме женщины активируются те же процессы, потому что она должна реагировать на происходящее более бурно и стремительно.

И это значительно отличается от того, что испытывают мужчины.

На протяжении многих лет считалось, что мужчины и женщины реагируют на сексуальное возбуждение одинаково, но исследования Местон доказывают, что это не так. С этим соглашается и Эндрю Голдштейн, который со времен института считал, что женское тело и женская сексуальность очень малоизучены.

«Я закончил ординатуру по акушерству и гинекологии — обучение длилось 20 тысяч часов. Из них всего лишь одна 45-минутная лекция была посвящена женской сексуальной функции, и большая часть сказанного была совершенно неверной», — рассказывает он.

«Любой сексуальной проблеме у женщин уделяется гораздо меньше внимания, чем любой половой дисфункции у мужчин — и это совершенно очевидно ситуация двойных стандартов. Когда у мужчин возникают половые проблемы, эректильная дисфункция, то это можно увидеть, в то время как на женщине в похожей ситуации, к сожалению, ставят клеймо. Им говорят, что проблемы у них в голове», — добавляет Голдштейн.

Местон говорит, что найти финансирование для изучения женской сексуальности довольно сложно — женский оргазм не считается «достаточно серьезной социальной проблемой». Кроме того, она отмечает, что в медицинском сообществе существует пуританское неодобрение исследований в этой области.

«Есть огромное количество консервативно настроенных чиновников, которые считают, что средства федерального бюджета не стоит расходовать на исследование сексуальных проблем. Поэтому всем ученым, занимающимся этим вопросам, приходится выкручиваться, — рассказывает Местон. — Например, мне прямо сказали, что из описания моего проекта нужно убрать слово «секс»: «Вы можете говорить о семейном благополучии, но называть оргазм и сексуальное возбуждение конечной точкой ваших исследований уменьшит ваши шансы на получение финансирования».

Однажды Местон пригласили выступить перед группой вышедших на пенсию ученых, но затем приглашение отозвали, когда стала известна его тема — женская сексуальность.

«Обсуждение женского сексуального удовлетворения вызывает такой ужас и сопротивление, что я была поражена и оскорблена этим, — рассказывает она. — Если честно, меня это невероятно расстроило. Мне казалось, в нашем обществе давно нет таких предрассудков».

Что чувствует Каллиста Уилсон, когда слышит о сложностях, с которыми сталкиваются ученые, чтобы провести исследования, благодаря которым она смогла избавиться от многолетней боли?

«Все мы появились из вагины, так почему мы не хотим узнать о ней больше? — удивляется она. — Почему мы не хотим инвестировать в изучение этого вопроса — ведь в конечном итоге выгоду от этого получат и мужчины, и женщины».

Фиби Кейн, Би-би-си.