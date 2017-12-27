Учителя попались в сети. В ряде регионов их обязывают следить за поведением школьников в интернете

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Школьных классных руководителей в нескольких регионах России обязывают контролировать, в какие группы вступают их ученики в социальных сетях, что они публикуют на своих страничках, кого добавляют в друзья. Речь идет о школах в Москве, Свердловской и Тюменской областях, Красноярском крае. «Такой контроль мотивируется необходимостью оградить детей от опасной, деструктивной информации», — заявили в ОНФ в четверг, представляя результаты проведенного в сентябре 2017 года опроса 5 тыс. родителей о поведении их детей в интернете.

Сообщения о том, что в некоторых школах учителей обязывают контролировать поведение детей в интернете, участились после того, как в марте 2017 года в уличных акциях протеста в ряде крупных городов России массово приняли участие молодые люди. Например, в октябре 2017 года СМИ опубликовали приказ директора столичной школы № 2120, согласно которому учителя должны проводить «мониторинг социальных сетей по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в деятельность асоциальных сообществ». Позже приказ был отозван из-за наличия в нем «казенных формулировок».

«Сложно ожидать от учителя, чтобы он смог в одиночку противостоять этому, не имея к тому же для такого контроля ни формальных прав, ни действенных инструментов, — считают в ОНФ.— А само по себе отслеживание того, в какие группы школьник вступает и какие посты выкладывает, — лишь одна из мер диагностики поведения ребенка в социуме, а не инструмент обеспечения его безопасности».

Многие родители пытаются самостоятельно следить за использованием интернета их ребенком. Фильтрацию контента на домашнем компьютере с помощью специальной программы осуществляют более 16% респондентов, еще 46% — такую программу не устанавливали, но пытаются следить за тем, что смотрит ребенок, следует из данных опроса. При этом 93% респондентов, имеющих несовершеннолетних детей, отметили, что интернет несет в себе значительные угрозы для ребенка. Среди наибольших угроз, по мнению родителей:

получение информации не по возрасту, с которой не сможет справиться несовершеннолетний, и недостоверной, опасной информации (на эти риски указали 13% опрошенных);.

возможность выхода ребенка на сайты порнографического характера (11,5%);.

контакт с людьми, которые могут вовлечь в опасные действия, в том числе с вербовщиками в экстремистские организации (11%);.

общение с людьми, которые могут нанести вред психике или сформировать деструктивные взгляды и поведение ребенка (около 9%);.

совершение самоубийства, в том числе в результате участия в «группах смерти» (более 8%);.

приобретение через интернет наркотических средств или алкогольной продукции (почти 6%).

Каждый третий респондент считает, что давно назрела необходимость в регулировании доступа несовершеннолетних к cети, говорят в ОНФ.

Министерство образования и науки РФ в сентябре 2017 года опубликовало распоряжение, согласно которому подведомственная ему Российская академия образования должна разработать «динамическую модель позитивной киберсоциализации молодежи на основе создания многофункциональной системы профилактики вовлеченности в виртуальные сетевые сообщества деструктивной направленности (суицидальные формы, деструктивные культура и субкультура)». На эти цели министерство направляет 150 млн руб. из бюджета. Напомним, ранее СМИ сообщали о группах в социальных сетях, которые якобы призывали участников совершить суицид. В Минобрнауки на запрос «Ъ» не смогли оперативно ответить.

«Школа перестала участвовать в работе по снижению рисков, связанных с интернетом. Есть кабинеты информатики, но пользоваться этими компьютерами детям нельзя, нет интерактивного общения на сайтах школ, учителя не говорят об этом с детьми», — говорит руководитель Центра оценки качества образования Института содержания и методов обучения Российской академии образования Галина Ковалева.

В то же время, по данным международного исследования качества образования PISA 2015 года, Россия относится к странам с высоким уровнем риска в связи с тем, что большое количество детей проводят много времени в интернете совсем без присмотра, отмечает эксперт.

«Особенно велики риски для детей из социально неблагополучных семей, которые проводят по 4−6 часов в сети без присмотра, и таких детей у нас больше всего», — говорит госпожа Ковалева. По ее словам, рост кибербуллинга — травли детей в интернете — общемировая тенденция, но «для того, чтобы эффективно контролировать и направлять работу детей в интернете, прежде всего необходимо открыть доступ в сеть в школах, чтобы учителя и дети могли вместе работать над снижением рисков».