Шпорт поручил быстро устранить последствия циклона в Хабаровском крае

Власти Хабаровского края готовы выделить муниципалитетам материалы для устранения последствий циклона, который бушует с 26 декабря. Губернатор Вячеслав Шпорт поручил оперативно ликвидировать последствия стихии. Без света остаются 14 населённых пунктов.
На заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук озвучил, что администрациям пострадавших территорий нужно как можно скорее оценить ущерб и обратиться за поддержкой в правительство региона. Синоптики прогнозируют, что сегодня, 28 декабря, в Ванинском, Николаевском и Ульчском районах будет сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, выпадет снег. Всё это может серьёзно затруднить работу ремонтных бригад.
«Мы понимаем все сложности, которые сейчас испытывают местные власти. Прошли сутки, а в некоторых населённых пунктах из-за погоды не могут приступить к ликвидации последствий. Наиболее сложная ситуация сложилась в Николаевском районе. Однако приближаются новогодние праздники, и время у нас ограничено. Поэтому прошу мобилизовать все силы и приступить к ремонту», — поручил Анатолий Литвинчук.
Как сообщает пресс-служба правительства края, 30 декабря — это крайний срок, до которого всё должно быть устранено. Губернатор взял ситуацию под личный контроль.
По информации пресс-службы главного управления МЧС России по региону, без электроснабжения частично остаются 14 населённых пунктов в трёх районах Хабаровского края: в Ульчском — один, в Николаевском — десять, в Ванинском — три. Для устранения последствий обрывов ЛЭП, перехлёста проводов и повреждения опор задействовано больше 30 человек и 16 единиц техники. Все социально значимые объекты запитаны от резервных источников. Нарушений в теплоснабжении нет, котельные работают в штатном режиме.