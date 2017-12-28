Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Паралимпийская чемпионка из Бельгии решилась на эвтаназию
Таможенника выбросили на ходу: автобус прорвался через границу РФ
Мы их потеряли: названы главные утраты 2017 года (фото)
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
Царский подарок: Летучая разделась для открыток - СМИ
Генштаб РФ: База США Эт-Танф заблокирована Сирией
Полина Гагарина, Валерия, Татьяна Навка и другие звезды в Кремле
Британцам подарили 80 млн ненужных подарков
СМИ: эксперт заявил о желании США получить базу в Севастополе
39-летняя Летучая обнажилась для открыток - СМИ
Мать планировавшего взрыв в Петербурге полгода просила ФСБ помочь
Открывший стрельбу директор фабрики объяснился
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
10Крушение скоростного поезда в штате Вашингтон
03:38 (мск), источник: Восток Медиа

Шпорт поручил быстро устранить последствия циклона в Хабаровском крае

Без электричества остаются 14 населённых пунктов региона.

Источник: Восток Медиа

Власти Хабаровского края готовы выделить муниципалитетам материалы для устранения последствий циклона, который бушует с 26 декабря. Губернатор Вячеслав Шпорт поручил оперативно ликвидировать последствия стихии. Без света остаются 14 населённых пунктов.

На заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук озвучил, что администрациям пострадавших территорий нужно как можно скорее оценить ущерб и обратиться за поддержкой в правительство региона. Синоптики прогнозируют, что сегодня, 28 декабря, в Ванинском, Николаевском и Ульчском районах будет сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, выпадет снег. Всё это может серьёзно затруднить работу ремонтных бригад.

«Мы понимаем все сложности, которые сейчас испытывают местные власти. Прошли сутки, а в некоторых населённых пунктах из-за погоды не могут приступить к ликвидации последствий. Наиболее сложная ситуация сложилась в Николаевском районе. Однако приближаются новогодние праздники, и время у нас ограничено. Поэтому прошу мобилизовать все силы и приступить к ремонту», — поручил Анатолий Литвинчук.

Как сообщает пресс-служба правительства края, 30 декабря — это крайний срок, до которого всё должно быть устранено. Губернатор взял ситуацию под личный контроль.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по региону, без электроснабжения частично остаются 14 населённых пунктов в трёх районах Хабаровского края: в Ульчском — один, в Николаевском — десять, в Ванинском — три. Для устранения последствий обрывов ЛЭП, перехлёста проводов и повреждения опор задействовано больше 30 человек и 16 единиц техники. Все социально значимые объекты запитаны от резервных источников. Нарушений в теплоснабжении нет, котельные работают в штатном режиме.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Клянусь: Виталий Веркеенко присягнул на верность Владивостоку
С места аварии на Комсомольской трассе в больницу доставили четырёх человек
В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»
Появились подробности взрыва в петербургском супермаркете
СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе
Владимир Путин оценил работу губернаторов
Никите Белых в суд вызвали скорую помощь
Рогозин назвал одну из причин падения ракеты
Опрос показал, что россияне попросили бы у Деда Мороза
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гвардиола всех уничтожил, Неймар освоился, а «Реал» высох Три из пяти ведущих европейских чемпионатов уже ушли на каникулы: испанская примера до 6 января, французская лига 1 и немецкая бундеслига — до 12-го
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Модные итоги: 14 ключевых образов этого года Блестящие лодочки, спортивные брюки и «голые платья»: мы отсмотрели сотни фотографий и выбрали самые красивые модные образы уходящего года
Дети
Оксана Федорова показала подросшую дочь 4-летняя Лиза унаследовала мамину красоту.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь