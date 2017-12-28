Шпорт поручил быстро устранить последствия циклона в Хабаровском крае

Источник: Восток Медиа

Власти Хабаровского края готовы выделить муниципалитетам материалы для устранения последствий циклона, который бушует с 26 декабря. Губернатор Вячеслав Шпорт поручил оперативно ликвидировать последствия стихии. Без света остаются 14 населённых пунктов.

На заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук озвучил, что администрациям пострадавших территорий нужно как можно скорее оценить ущерб и обратиться за поддержкой в правительство региона. Синоптики прогнозируют, что сегодня, 28 декабря, в Ванинском, Николаевском и Ульчском районах будет сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду, выпадет снег. Всё это может серьёзно затруднить работу ремонтных бригад.

«Мы понимаем все сложности, которые сейчас испытывают местные власти. Прошли сутки, а в некоторых населённых пунктах из-за погоды не могут приступить к ликвидации последствий. Наиболее сложная ситуация сложилась в Николаевском районе. Однако приближаются новогодние праздники, и время у нас ограничено. Поэтому прошу мобилизовать все силы и приступить к ремонту», — поручил Анатолий Литвинчук.

Как сообщает пресс-служба правительства края, 30 декабря — это крайний срок, до которого всё должно быть устранено. Губернатор взял ситуацию под личный контроль.