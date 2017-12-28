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03:48 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Главное инициатива, а деньги найдутся — Дарий Тюрин

Хабаровский край — среди лидеров по созданию комфорта.

3 дня осталось до наступления Нового года. ИА «Хабаровский край сегодня» решило узнать у земляков, чем им запомнился 2017 год и что они ждут от наступающего 2018-го.

Дарий Тюрин, министр ЖКХ Хабаровского края:

— Уходящий год запомнился тем, что впервые за многие годы мы всерьёз занялись благоустройством дворов, парков, скверов, центральных улиц и набережных. Привели в порядок те места, где мы живём, отдыхаем, что видим каждый день, выходя из дома. Приятно, что Хабаровский край стал лидером в программе «Комфортная среда» среди регионов РФ, причём отмечена прежде всего, активность людей.

На мой взгляд, самое главное — мы разбудили инициативу людей. Они оглянулись вокруг и поняли, что нельзя жить и дальше в грязном дворе с разбитым асфальтом, со сломанными лавочками. На уровне психологии меняются подходы людей к тому, с чем они мирились годами. Всем хочется красоты, уюта и комфорта не только в своей квартире.

Программа создания комфортной городской среды рассчитана на пять лет. Уже известно, что в 2018 году в программе благоустройства примут участие более 80 муниципальных образований в Хабаровском крае. На приведение в порядок дворов и мест отдыха из федерального и краевого бюджетов будет выделено больше 300 миллионов рублей.

Понятно, что денег на всех не хватит. Но пусть это никого не смущает.

Нужно использовать все другие возможности, а сегодня деньги на благоустройство можно получить ещё и по программе поддержки местных инициатив, территорий общественного самоуправления, муниципальных грантов.

Хочу пожелать землякам больше инициативы. Главное — инициатива, желание что-то изменить в жизни и окружающем вас пространстве, а деньги обязательно найдутся. С Новым годом, дорогие друзья!

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