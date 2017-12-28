Главное инициатива, а деньги найдутся — Дарий Тюрин

— Уходящий год запомнился тем, что впервые за многие годы мы всерьёз занялись благоустройством дворов, парков, скверов, центральных улиц и набережных. Привели в порядок те места, где мы живём, отдыхаем, что видим каждый день, выходя из дома. Приятно, что Хабаровский край стал лидером в программе «Комфортная среда» среди регионов РФ, причём отмечена прежде всего, активность людей.



На мой взгляд, самое главное — мы разбудили инициативу людей. Они оглянулись вокруг и поняли, что нельзя жить и дальше в грязном дворе с разбитым асфальтом, со сломанными лавочками. На уровне психологии меняются подходы людей к тому, с чем они мирились годами. Всем хочется красоты, уюта и комфорта не только в своей квартире.



Программа создания комфортной городской среды рассчитана на пять лет. Уже известно, что в 2018 году в программе благоустройства примут участие более 80 муниципальных образований в Хабаровском крае. На приведение в порядок дворов и мест отдыха из федерального и краевого бюджетов будет выделено больше 300 миллионов рублей.