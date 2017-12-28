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03:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Обвинение запросило 14 лет колонии для экс-главы «Дальспецстроя» Хризмана

Меньшие сроки потребовали для Владимира Ашихмана, Виктора Чудова и Михаила Хризмана.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 декабря, AmurMedia.

Гособвинение потребовало длительные сроки заключения для фигурантов дела о злоупотреблениях при строительстве космодрома «Восточный» в Амурской области с ущербом на 5,2 млрд рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Интерфакс — Дальний Восток.

«Очень большой срок суд попросил для бывшего главы «Дальспецстроя Хризмана-старшего — 14 лет лишения свободы. Это очень много. Плюс лишить его воинского звания генерал-лейтенант, всех орденов и наград, звания «Заслуженный строитель РФ». И дополнительное наказание — запретить работать на предприятиях, где есть доля государства», — сообщил агентству «Интерфакс — Дальний Восток» в среду адвокат главного бухгалтера «Дальспецстроя» Владимира Ашихмина Алексей Слепцов.

Он сообщил, что значительно меньший срок обвинение просит для его подзащитного Владимира Ашихмина — семь лет заключения, а также лишения воинского звания полковник и государственной награды «Заслуженный экономист РФ».

Защита будет просить суд оправдать Владимира Ашихмина.

«Также прокуроры в прениях попросили взыскать порядка 100 млн солидарно с подсудимых в счет погашения ущерба, причиненного государству. А также оставить корпорации Роскосмос право на предъявление гражданского иска, поскольку по делу корпорация проходила в качестве потерпевшей стороны и, по их мнению, ущерб составил боле 5 млрд рублей», — сказал Алексей Слепцов.

Для других участников процесса, добавил адвокат, прокуроры запросили еще меньшие сроки — по шесть лет лишения свободы сыну Юрию Хризмана Михаилу Хризману (учредитель частной фирмы, через которую, как считает следствие, велись хищения) и экс-спикеру думы Хабаровского края Виктору Чудову.

По словам А. Слепцова, процесс должен завершиться сразу после новогодних праздников.

Накануне суд окончил следствие по делу, в среду начались прения сторон.

Адвокаты Игорь Анисимов и Иван Кабанов, которые представляют на процессе интересы Юрия Хризмана и Виктора Чудова, сообщили агентству, что будут просить оправдать своих подзащитных, так как считают их невиновными в тех преступлениях, в которых их обвиняет следствие.

Сергей Цова — адвокат М. Хризмана — от комментариев отказался.

Процесс по делу о хищениях на «Восточном» начался в Дальневосточном окружном военном суде в Хабаровске в мае 2016 года, дело рассматривается в закрытом режиме. Свою вину фигуранты не признают.

Юрий Хризман и Владимир Ашихмин обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве объектов космодрома «Восточный» в Амурской области с ущербом в размере 5,2 млрд рублей (ч.3 ст. 285 УК РФ).

Кроме того, Юрий Хризман, а также его сын Михаил Хризман и Виктор Чудов обвиняются в растрате организованной группой в особо крупном размере (ч.4. ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2006—2009 годах они похитили около 106 млн рублей, принадлежащих ФГУП «ГУСС “Дальспецстрой” при Спецстрое России».

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