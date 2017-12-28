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04:09 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье леопард снова вышел на дорогу — ученые следят за ситуацией

С ростом популяции леопарды, как и другие животные, часто пересекают дороги (ВИДЕО).

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 декабря, PrimaMedia.

Дальневосточный леопард снова встретился с человеком на автомобильной трассе у границ «Земли леопарда». Сотрудники национального парка, изучив полученную от очевидца запись, приняли решение обследовать место встречи зверя с человеком, чтобы попытаться установить причину и объяснить поведение дикого зверя, сообщает ИА Primamedia.

«Мы с товарищем увидели животное издалека — сначала подумали, что это лиса пытается перебежать дорогу. Однако затем мы поняли, что это дальневосточный леопард! — рассказывает Александр Зайцев, житель пгт. Славянка, автор видео. — Оказавшись в свете фар, леопард стал прикрывать глаза от яркого света, поэтому я сразу же переключил дальний свет на ближний. Мы были в восторге — большая удача встретить такую редкую дикую кошку». Неожиданная встреча с самой редкой крупной кошкой в мире произошла 27 декабря недалеко от пгт. Славянка в Хасанском районе Приморья. На полученной специалистами «Земли леопарда» любительской записи видно, как пятнистый хищник осторожно пытается перейти трассу. Водитель, заметив у обочины дикого зверя, решает остановить транспортное средство и уступить леопарду дорогу. После небольшого промедления животное спокойно пересекает проезжую часть.

Как отмечают специалисты, леопарды всегда стараются избегать встреч с человеком, однако по отношению к транспорту эти хищники, как и многие другие животные, ведут себя менее осторожно, особенно в ночное время. В таких случаях зверь действительно может иногда остановиться на некоторое время, будто оценивая ситуацию, и только потом перебежать дорогу.

«С ростом популяции леопарды, как и другие животные, часто пересекают дороги, и, естественно, для них — это стрессовая ситуация. Из-за внезапного появления яркого света фар леопард мог не сразу понять, что находится в потенциально опасной ситуации, — подчеркнула Татьяна Барановская, директор ФГБУ “Земля леопарда”. — Радует, что несмотря на промедление, как только машина тронулась, зверь убежал прочь от дороги, проявив естественную реакцию. Возможно, что это вполне обычная ситуация. В этом районе распространены редколесья и кустарники, здесь очень много косуль и зайцев — на них леопард может благополучно охотиться».

В настоящее время сотрудникам нацпарка не удалось идентифицировать встреченную людьми особь, однако вероятность того, что это тот же самый леопард, что ранее выходил к дороге в другой части района — крайне низка. В целом зверь выглядит упитанным и едва ли испытывает проблемы с пропитанием.

Специалисты «Земли леопарда» отправятся в район встречи с редкой кошкой для поиска следов, которые хищник мог оставить у дороги. В случае получения дополнительных данных ученые рассчитывают узнать больше о зафиксированном звере.

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