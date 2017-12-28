В Приморье леопард снова вышел на дорогу — ученые следят за ситуацией
С ростом популяции леопарды, как и другие животные, часто пересекают дороги (ВИДЕО).
С ростом популяции леопарды, как и другие животные, часто пересекают дороги (ВИДЕО).
Владивосток, 28 декабря, PrimaMedia.
Дальневосточный леопард снова встретился с человеком на автомобильной трассе у границ «Земли леопарда». Сотрудники национального парка, изучив полученную от очевидца запись, приняли решение обследовать место встречи зверя с человеком, чтобы попытаться установить причину и объяснить поведение дикого зверя, сообщает ИА Primamedia.
«Мы с товарищем увидели животное издалека — сначала подумали, что это лиса пытается перебежать дорогу. Однако затем мы поняли, что это дальневосточный леопард! — рассказывает Александр Зайцев, житель пгт. Славянка, автор видео. — Оказавшись в свете фар, леопард стал прикрывать глаза от яркого света, поэтому я сразу же переключил дальний свет на ближний. Мы были в восторге — большая удача встретить такую редкую дикую кошку». Неожиданная встреча с самой редкой крупной кошкой в мире произошла 27 декабря недалеко от пгт. Славянка в Хасанском районе Приморья. На полученной специалистами «Земли леопарда» любительской записи видно, как пятнистый хищник осторожно пытается перейти трассу. Водитель, заметив у обочины дикого зверя, решает остановить транспортное средство и уступить леопарду дорогу. После небольшого промедления животное спокойно пересекает проезжую часть.
«С ростом популяции леопарды, как и другие животные, часто пересекают дороги, и, естественно, для них — это стрессовая ситуация.
Специалисты «Земли леопарда» отправятся в район встречи с редкой кошкой для поиска следов, которые хищник мог оставить у дороги. В случае получения дополнительных данных ученые рассчитывают узнать больше о зафиксированном звере.