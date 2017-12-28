Свет и вода вернулись в большинство домов посёлка Горный в Хабаровском крае
Трубы в шести зданиях обещают наполнить к вечеру.
Трубы в шести зданиях обещают наполнить к вечеру.
В посёлке Горном в Солнечном районе Хабаровского края вновь появился свет, а вот холодная вода вернулась ещё не во все дома. В управляющей компании заверили, что работают над решением проблемы, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Последствия циклона, пришедшего на территорию посёлка в начале недели, удалось устранить почти полностью. Холодную воду начали подавать накануне вечером, но не у всех она появилась.
«Свет дали ещё вчера, холодная вода
«По состоянию на девять утра воды нет в шести домах. Я думаю, к обеду появится. Ну, вечером точно должна появиться. Две бригады работают в полную силу — до 12, до часу ночи работали. Погода успокоилась, циклона нет, всё у нас уже хорошо. Электрику полностью восстановили. Вышли из ситуации малой кровью», — отметил директор управляющей компании Сергей Кулинченко.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск»,