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05:06 (мск), источник: Восток Медиа

Свет и вода вернулись в большинство домов посёлка Горный в Хабаровском крае

Трубы в шести зданиях обещают наполнить к вечеру.

В посёлке Горном в Солнечном районе Хабаровского края вновь появился свет, а вот холодная вода вернулась ещё не во все дома. В управляющей компании заверили, что работают над решением проблемы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Последствия циклона, пришедшего на территорию посёлка в начале недели, удалось устранить почти полностью. Холодную воду начали подавать накануне вечером, но не у всех она появилась.

«Свет дали ещё вчера, холодная вода где-то есть, где-то нет — мы со знакомыми созванивались, общались. В нашем доме воды пока нет. У кого-то ночью уже появилась. Горячая вода идёт, ржавая, но у нас она всегда такая», — поделилась с корреспондентом агентства жительница Горного Ирина Никулина.

В управляющей компании «Горный», в ведении которой находятся все дома посёлка, уточнили, что холодной воды пока нет в шести домах. Всего в населённом пункте 27 жилых строений.

«По состоянию на девять утра воды нет в шести домах. Я думаю, к обеду появится. Ну, вечером точно должна появиться. Две бригады работают в полную силу — до 12, до часу ночи работали. Погода успокоилась, циклона нет, всё у нас уже хорошо. Электрику полностью восстановили. Вышли из ситуации малой кровью», — отметил директор управляющей компании Сергей Кулинченко.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», из-за циклона в посёлке перемёрз значительный участок трубопровода, и все жители остались без холодной воды на два дня. Люди жаловались на бездействие коммунальщиков, поскольку проблемы в этой сфере у них не заканчиваются: то горячая вода еле идёт, то отопление оставляет желать лучшего.

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