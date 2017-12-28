Бал-маскарад на льду пройдёт в Иркутске 13 января
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Напомним, 27 декабря 2017 года на острове Конном открылся каток, здесь также отдельно залита хоккейная коробка, установлена ёлка, работает тёплое кафе. Рядом открыты пункты проката спортинвентаря — коньков, лыж, тюбов. С 1 по 6 января на Конном будут проходить интерактивные игровые программы «Зимние забавы», начало в 14.00.
Напомним, на заливе Якоби в Иркутске также работает бесплатный большой каток и есть прокат спортинвентаря. Всех желающих ждут здесь на Рождественский праздник 7 января в 14.00.