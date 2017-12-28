Новые банкноты Владивосток-2000 запустили в банкоматы по всей России
Платежные терминалы одного из банков были специально перепрошиты под новый номинал.
Платежные терминалы одного из банков были специально перепрошиты под новый номинал.
Владивосток, 28 декабря, PrimaMedia.
К новому 2018 году российские банкоматы пополнились новыми купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей. Две тысячи терминалов одного из крупных российских банков запустили в народ новые купюры со среды, 27 декабря. Банкоматы выдают свеженькие денежные знаки с изображениями Владивостока, Крыма и космодрома «Восточный», сообщает издание ФАН.
Купюры номиналом в 200 и 2000 рублей еще в октябре были введены в оборот на территории России, но в массовое обращение выходят только сейчас. Терминалы платежных систем выдачи и приема денег одного из банков страны были программно перепрошиты так, чтобы распознавать необычный номинал. Теперь при наличии денег в банкомате система автоматически выдает синюю купюру с изображением моста на остров Русский при запросе «2000 рублей».
Новые банкноты должны взять на себя нагрузку, которая лежит на сотнях и тысячах — самых популярных купюрах в общем обороте российских рублей.