Новые банкноты Владивосток-2000 запустили в банкоматы по всей России

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 декабря, PrimaMedia.

К новому 2018 году российские банкоматы пополнились новыми купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей. Две тысячи терминалов одного из крупных российских банков запустили в народ новые купюры со среды, 27 декабря. Банкоматы выдают свеженькие денежные знаки с изображениями Владивостока, Крыма и космодрома «Восточный», сообщает издание ФАН.

Купюры номиналом в 200 и 2000 рублей еще в октябре были введены в оборот на территории России, но в массовое обращение выходят только сейчас. Терминалы платежных систем выдачи и приема денег одного из банков страны были программно перепрошиты так, чтобы распознавать необычный номинал. Теперь при наличии денег в банкомате система автоматически выдает синюю купюру с изображением моста на остров Русский при запросе «2000 рублей».

Символы для новых купюр были выбраны россиянами. Легендарная песня группы «Мумий Тролль», наконец, ожила на банкноте: в кошельках всех жителей России теперь будет лежать ценная бумажка «Владивосток 2000». На одной ее стороне изображен мост на остров Русский, а на другой — космодром «Восточный». Двести рублей носят символы Крыма — памятник затопленным кораблям в Севастополе и древний Херсонес.