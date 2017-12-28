Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Врачи просят не кормить собак шоколадом
Таможенника выбросили на ходу: автобус прорвался через границу РФ
Мы их потеряли: названы главные утраты 2017 года (фото)
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
Царский подарок: Летучая разделась для открыток - СМИ
Генштаб РФ: База США Эт-Танф заблокирована Сирией
Светлана Бондарчук отдыхает на Бали
Иванка и Тиффани Трамп в купальниках поздравили всех с Рождеством
СМИ: эксперт заявил о желании США получить базу в Севастополе
39-летняя Летучая обнажилась для открыток - СМИ
Джигарханян с женой обманули всех: Мазур о подстроенном разводе
Родченков сбежал: из-за страха меняет квартиры
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
10В Вене прошли акции протеста
07:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Метель и сильный ветер бушевали в Новосибирске ночью

По словам синоптиков, плохая погода с осадками сохранится в городе и сегодня.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -7° 41% 776 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Комсомольская правда

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра сообщают о том, что в четверг, 28 декабря, в Новосибирской области сохранится неблагоприятная погода. Днем ожидается сильный снег с метелями и усиление ветра, а на дорогах заносы и сильная гололедица. Температура воздуха при этом составит от -8 до -10, возможно понижение до -13 -15 градусов.

Автомобилистов просят воздержатся от длительных поездок. Если же нет возможности перенести, то в МЧС рекомендуют обязательно с собой возить неотъемлимые технические предметы, которые могут понадобиться в чрезвычайных ситуациях, а также суточный запас еды.

— Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: (383) 218−22−32. 051 — номер единой дежурно-диспетчерской службы мэрии Новосибирска, — комментируют в ведомстве.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Злодей года-2017 - цилиндр Тома Харди!
Идеальна в 49: Светлана Бондарчук показала стройную фигуру в бикини
В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»
Появились подробности взрыва в петербургском супермаркете
СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе
Владимир Путин оценил работу губернаторов
Никите Белых в суд вызвали скорую помощь
Рогозин назвал одну из причин падения ракеты
Опрос показал, что россияне попросили бы у Деда Мороза
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гвардиола всех уничтожил, Неймар освоился, а «Реал» высох Три из пяти ведущих европейских чемпионатов уже ушли на каникулы: испанская примера до 6 января, французская лига 1 и немецкая бундеслига — до 12-го
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Модные итоги: 14 ключевых образов этого года Блестящие лодочки, спортивные брюки и «голые платья»: мы отсмотрели сотни фотографий и выбрали самые красивые модные образы уходящего года
Дети
Оксана Федорова показала подросшую дочь 4-летняя Лиза унаследовала мамину красоту.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь