Метель и сильный ветер бушевали в Новосибирске ночью

Источник: Комсомольская правда

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра сообщают о том, что в четверг, 28 декабря, в Новосибирской области сохранится неблагоприятная погода. Днем ожидается сильный снег с метелями и усиление ветра, а на дорогах заносы и сильная гололедица. Температура воздуха при этом составит от -8 до -10, возможно понижение до -13 -15 градусов.

Автомобилистов просят воздержатся от длительных поездок. Если же нет возможности перенести, то в МЧС рекомендуют обязательно с собой возить неотъемлимые технические предметы, которые могут понадобиться в чрезвычайных ситуациях, а также суточный запас еды.