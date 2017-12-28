Метель и сильный ветер бушевали в Новосибирске ночью
По словам синоптиков, плохая погода с осадками сохранится в городе и сегодня.
По словам синоптиков, плохая погода с осадками сохранится в городе и сегодня.
Синоптики
Автомобилистов просят воздержатся от длительных поездок. Если же нет возможности перенести, то в МЧС рекомендуют обязательно с собой возить неотъемлимые технические предметы, которые могут понадобиться в чрезвычайных ситуациях, а также суточный запас еды.
— Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, 101 или в