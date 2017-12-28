Почта Хабаровского края переходит на праздничное расписание

Почта России переходит на новогодний режим работы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Согласно графику, 31 декабря главпочтамт Хабаровска сократит продолжительность рабочего дня на один час.

— 1, 2 и 7 января 2018 года будут выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 6 января рабочей день будет также сокращен на час. А вот 3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме, — рассказали в пресс-службе ФГУП «Почта России» в макрорегионе Дальний Восток.

Как напоминает информационное агентство, у почты России есть мобильное приложение, пользователи которого смогут оперативно уточнить график работы.

Также, в ведомстве утверждают, что выплаты пенсий будет производится своевременно. Так, для своевременной доставки денежных средств для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.