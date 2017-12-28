Почта Хабаровского края переходит на праздничное расписание
Однако график доставки пенсий не изменится.
Однако график доставки пенсий не изменится.
Почта России переходит на новогодний режим работы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Согласно графику, 31 декабря главпочтамт Хабаровска сократит продолжительность рабочего дня на один час.
— 1, 2 и 7 января 2018 года будут выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков. 6 января рабочей день будет также сокращен на час. А вот 3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме, — рассказали в
Как напоминает информационное агентство, у почты России есть мобильное приложение, пользователи которого смогут оперативно уточнить график работы.
— Для пенсионеров, получающих свои выплаты на почте, график их доставки не изменится. Потому что в Хабаровском крае ежемесячно пенсии начинают доставлять с 3-го числа. Всем, у кого датой доставки пенсии является 7 число, выпадающее в январе на воскресенье, пенсию принесут, как обычно, накануне, с 4 по 6 января, — сообщили в отделении ПФР по Хабаровскому краю.