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05:12 (мск), источник: Вести Приморье

Бюджет Приморья проиндексирует детские пособия в январе

Коэффициент индексации составит 1,41. Проиндексируют ежемесячные пособия на детей семьям с низким доходом, в том числе мамам-одиночкам, женщинам, чьи мужья уклоняются от уплаты алиментов на детей, и другие. Увеличится размер регионального материнского капитала. В 2018 году «стоимость» сертификата на единовременную выплату составит почти 170 тысяч рублей. Также в феврале будут проиндексированы демографические выплаты, предоставляемые за счет средств федерального бюджета.

С 1 января детские пособия, которые выплачиваются из краевого бюджета, будут проиндексированы. Установленный коэффициент индексации составляет 1,41.

Как сообщили в администрации Приморского края, в этом списке ежемесячные пособия на детей семьям с низким доходом, в том числе мамам-одиночкам, женщинам, чьи мужья уклоняются от уплаты алиментов на детей, и другие.

Увеличится и размер регионального материнского капитала. В 2018 году «стоимость» сертификата на единовременную выплату составит почти 170 тысяч рублей.

Также в феврале будут проиндексированы демографические выплаты, предоставляемые за счет средств федерального бюджета. Среди получателей — женщины, не работавшие до рождения ребенка, беременные жены военнослужащих по призыву, семьи военнослужащих и силовиков, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Всего на демографические выплаты в 2018 году планируется направить 2,7 миллиардов рублей, 1,6 миллиардов из которых предусмотрели в краевом бюджете.

По информации вице-губернатора Приморского края Павла Серебрякова, сумма не окончательная.

«Расходы на поддержку семей с детьми увеличатся. Будет включены федеральные деньги на выплату семьям по рождению третьего (или последующего) ребенка, а также средства на новое пособие семьям, которые ждут появления первенца. Их также предоставляет федеральный бюджет», — комментирует Павел Серебряков.

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