Бюджет Приморья проиндексирует детские пособия в январе
Коэффициент индексации составит 1,41. Проиндексируют ежемесячные пособия на детей семьям с низким доходом, в том числе
Коэффициент индексации составит 1,41. Проиндексируют ежемесячные пособия на детей семьям с низким доходом, в том числе
С 1 января детские пособия, которые выплачиваются из краевого бюджета, будут проиндексированы. Установленный коэффициент индексации составляет 1,41.
Как сообщили в администрации Приморского края, в этом списке ежемесячные пособия на детей семьям с низким доходом, в том числе
Также в феврале будут проиндексированы демографические выплаты, предоставляемые за счет средств федерального бюджета. Среди получателей — женщины, не работавшие до рождения ребенка, беременные жены военнослужащих по призыву, семьи военнослужащих и силовиков, погибших при исполнении служебных обязанностей.
По информации
«Расходы на поддержку семей с детьми увеличатся. Будет включены федеральные деньги на выплату семьям по рождению третьего (или последующего) ребенка, а также средства на новое пособие семьям, которые ждут появления первенца. Их также предоставляет федеральный бюджет», — комментирует Павел Серебряков.