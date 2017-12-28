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05:16 (мск), источник: Baikal-info.ru

Расписание некоторых электричек изменится на ВСЖД с 1 по 5 января

Расписание нескольких пригородных поездов изменится на ВСЖД с 1 по 5 января.

Источник: Reuters

С 1 по 5 января 2018 года на Восточно-Сибирской железной дороге изменится расписание нескольких пригородных поездов. Как сообщает пресс-служба ВСЖД, 1 января отменяются пригородные поезда № 6337 сообщением Выдрино — Байкальск, № 6041 сообщением Торея — Чуна и № 6042 сообщением Чуна — Вихоревка, а 1 и 2 января отменяется пригородный поезд № 6307 сообщением Большой Луг — Иркутск-Пассажирский. Электричка № 6302 сообщением Мальта — Большой Луг 1 и 2 января назначается сообщением Мальта — Иркутск-Пассажирский. Пригородный поезд № 6060 сообщением Вихоревка — Речушка 5 января отменяется, а 6 января отменяется пригородный поезд № 6055 сообщением Речушка — Вихоревка.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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