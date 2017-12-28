Названо наказание для приморца, разбившего на машине виадук

24 декабря не справился с управлением и совершил столкновение с опорой надземного пешеходного перехода во Владивостоке. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Как выяснили прибывшие на место сотрудники полиции, 26-летний автолюбитель двигался со стороны улицы Гоголя в направлении проспекта 100 -летия Владивостоку. В районе дома 96 по улице Некрасовской, не справившись с управлением, водитель совершил столкновение с виадуком. В это время в салоне автомобиля находились двое пассажиров — женщины 1988 и 1989 года рождения.

По счастливой случайности под обломками рухнувшей на машину бетонной опоры выжили все, кто был в автомобиле. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят административное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз.

В отношении водителя составлен административный материал по статье «Повреждение дорог или других дорожных сооружений, либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения».