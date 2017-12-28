Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Генетики рассказали, какое мясо можно есть людям
Таможенника выбросили на ходу: автобус прорвался через границу РФ
Мы их потеряли: названы главные утраты 2017 года (фото)
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
Политолог: поездка Путина в Сирию стала для Запада потрясением
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Британка по ошибке залила бензин в воздухозаборник (и завелась)
Новый Volkswagen Touareg: свежая порция фотографий
Царский подарок: Летучая разделась для открыток - СМИ
Генштаб РФ: База США Эт-Танф заблокирована Сирией
Полина Гагарина, Валерия, Татьяна Навка и другие звезды в Кремле
Британцам подарили 80 млн ненужных подарков
СМИ: эксперт заявил о желании США получить базу в Севастополе
39-летняя Летучая обнажилась для открыток - СМИ
Мать планировавшего взрыв в Петербурге полгода просила ФСБ помочь
Открывший стрельбу директор фабрики объяснился
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
10В Вене прошли акции протеста
05:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Названо наказание для приморца, разбившего на машине виадук

Въехавший в опору надземного пешеходного перехода житель Владивостока, привлечен к административной ответственности, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.

24 декабря не справился с управлением и совершил столкновение с опорой надземного пешеходного перехода во Владивостоке. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.

Как выяснили прибывшие на место сотрудники полиции, 26-летний автолюбитель двигался со стороны улицы Гоголя в направлении проспекта 100 -летия Владивостоку. В районе дома 96 по улице Некрасовской, не справившись с управлением, водитель совершил столкновение с виадуком. В это время в салоне автомобиля находились двое пассажиров — женщины 1988 и 1989 года рождения.

По счастливой случайности под обломками рухнувшей на машину бетонной опоры выжили все, кто был в автомобиле. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят административное расследование. Назначено проведение ряда экспертиз.

В отношении водителя составлен административный материал по статье «Повреждение дорог или других дорожных сооружений, либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения».

Василий Кучин.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Вор подставил банду железнодорожников на Дальнем Востоке
Мэр Владивостока станет «счастливчиком» в новогоднюю ночь
В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»
Появились подробности взрыва в петербургском супермаркете
СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе
Владимир Путин оценил работу губернаторов
Никите Белых в суд вызвали скорую помощь
Рогозин назвал одну из причин падения ракеты
Опрос показал, что россияне попросили бы у Деда Мороза
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гвардиола всех уничтожил, Неймар освоился, а «Реал» высох Три из пяти ведущих европейских чемпионатов уже ушли на каникулы: испанская примера до 6 января, французская лига 1 и немецкая бундеслига — до 12-го
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Леди
Модные итоги: 14 ключевых образов этого года Блестящие лодочки, спортивные брюки и «голые платья»: мы отсмотрели сотни фотографий и выбрали самые красивые модные образы уходящего года
Дети
Оксана Федорова показала подросшую дочь 4-летняя Лиза унаследовала мамину красоту.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь