Названо наказание для приморца, разбившего на машине виадук
Въехавший в опору надземного пешеходного перехода житель Владивостока, привлечен к административной ответственности, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.
Въехавший в опору надземного пешеходного перехода житель Владивостока, привлечен к административной ответственности, сообщили Deita. ru в УМВД Приморья.
24 декабря не справился с управлением и совершил столкновение с опорой надземного пешеходного перехода во Владивостоке. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи.
Как выяснили прибывшие на место сотрудники полиции, 26-летний автолюбитель двигался со стороны улицы Гоголя в направлении проспекта 100 -летия Владивостоку. В районе дома 96 по улице Некрасовской, не справившись с управлением, водитель совершил столкновение с виадуком. В это время в салоне автомобиля находились двое пассажиров — женщины 1988 и 1989 года рождения.
По факту
В отношении водителя составлен административный материал по статье «Повреждение дорог или других дорожных сооружений, либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения».
Василий Кучин.