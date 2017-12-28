Красноярцев предупреждают о сильном ветре

28 декабря по центральным и южным районам Красноярского края, в том числе и в краевой столице днем ожидаются порывы северо-западного ветра 15−20 м/с, сообщают синоптики.

МЧС по Красноярскому краю предупреждают красноярцев о том, что при таком ветре нужно обходить рекламные щиты, деревья и металлоконструкции, которые могут рухнуть, не рекомендуется стоять под балконами и по возможности вообще не выходить на улицу.