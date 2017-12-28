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05:27 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцев предупреждают о сильном ветре

Порывы ветра до 20 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -7° 41% 776 мм рт. ст. 7 м/с
Источник: Агентство «Москва»

28 декабря по центральным и южным районам Красноярского края, в том числе и в краевой столице днем ожидаются порывы северо-западного ветра 15−20 м/с, сообщают синоптики.

МЧС по Красноярскому краю предупреждают красноярцев о том, что при таком ветре нужно обходить рекламные щиты, деревья и металлоконструкции, которые могут рухнуть, не рекомендуется стоять под балконами и по возможности вообще не выходить на улицу.

Кроме того на дорогах сохранятся гололедица. На улице по-прежнему тепло — до -3.

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