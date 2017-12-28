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05:29 (мск), источник: Восток Медиа

Больницы Хабаровского края переведут на особый режим

В дни новогодних каникул медучреждения будут работать по субботнему расписанию.

В дни новогодних каникул больницы и поликлиники Хабаровского края перейдут на особый режим работы. Со 2 по 6 января они будут работать по субботнему графику, в медучреждениях организуют постоянное дежурство бригад.

В больницах сформировали необходимый запас медикаментов, продуктов питания, технических средств, расходных и горюче-смазочных материалов. Краевой центр медицины катастроф переведут в режим повышенной готовности, если в регионе сложатся неблагоприятные погодные условия. В пунктах обогрева на дорогах будут дежурить медицинские работники.

«Особое внимание во время новогодних каникул будет уделено детям до года, людям без определённого места жительства и гражданам пожилого возраста. Анализ смертности в Хабаровском крае показывает, что до 40% пожилых людей умирают дома, не обращаясь за медицинской помощью. Для предотвращения таких ситуаций составлены списки лиц, прикреплённых к лечебным учреждениям и нуждающихся в патронажной помощи. Помимо медиков и социальных работников посещать граждан на дому также будут представители ветеранских организаций», — рассказал министр здравоохранения края Александр Витько.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в период новогодних праздников на помощь медицинским работникам привлекут больше 100 волонтёров. Это студенты третьих-пятых курсов Дальневосточного медицинского университета. С 25 декабря к работе в хабаровских больницах № 10, № 11 и поликлинике № 3 приступили 30 добровольцев. Они обзванивают пациентов пожилого, уточняют, как они себя чувствуют.

В праздничные дни будут работать телефоны горячей линии. Проконсультироваться по вопросам медицинского обслуживания можно по номеру (4212) 402−201, а узнать о наличии лекарств в аптечной сети по телефону (4212) 46−18−94.

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