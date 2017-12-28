Больницы Хабаровского края переведут на особый режим
В дни новогодних каникул медучреждения будут работать по субботнему расписанию.
В дни новогодних каникул медучреждения будут работать по субботнему расписанию.
В дни новогодних каникул больницы и поликлиники Хабаровского края перейдут на особый режим работы. Со 2 по 6 января они будут работать по субботнему графику, в медучреждениях организуют постоянное дежурство бригад.
«Особое внимание во время новогодних каникул будет уделено детям до года, людям без определённого места жительства и гражданам пожилого возраста. Анализ смертности в Хабаровском крае показывает, что до 40% пожилых людей умирают дома, не обращаясь за медицинской помощью. Для предотвращения таких ситуаций составлены списки лиц, прикреплённых к лечебным учреждениям и нуждающихся в патронажной помощи. Помимо медиков и социальных работников посещать граждан на дому также будут представители ветеранских организаций», — рассказал министр здравоохранения края Александр Витько.
Как сообщает
В праздничные дни будут работать телефоны горячей линии. Проконсультироваться по вопросам медицинского обслуживания можно по номеру (4212) 402−201, а узнать о наличии лекарств в аптечной сети по телефону (4212) 46−18−94.