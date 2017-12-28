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05:56 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Планетарий с диаметром купола более 10-ти метров появится в Иркутске в 2018 году

Его построят на базе строящейся в Академгородке школы № 19.

Источник: IrkutskMedia.ru

Городской планетарий с диаметром купола 11 метров, современной техникой появится в Иркутске в 2018 году. Он будет организован на базе строящейся в Академгородке школы № 19, рассказал руководитель проекта «Доступный планетарий» Дмитрий Семенов. Планетарий станет вторым в Иркутской области, первый открылся в 2015 году в 130-м квартале музейного комплекса «Ноосфера». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

В проект строительства школы № 19 внесли изменения, предполагающие строительство проекционного купола диаметром 11 метров и вместимостью 70 мест.

«Это будет городской стационарный планетарий с новейшей техникой, доступный для всеобщего посещения», — сказал Дмитрий Семенов.

По его словам, проект строительства школы предполагает ее открытие в сентябре 2018 года.

«Планетарий может быть сдан с те же сроки, если мы успеем встать в график производства оборудования. Сейчас по этому вопросу идут переговоры», — отметил руководитель проекта.

Стоимость оборудования будет определяться по итогам переговоров и корректироваться в ходе госзакупки, предполагаемый бюджет — до 100 млн рублей.

Кроме того, астрономы из Иркутска планируют учредить в 2018 году ассоциацию школьных планетариев России, призванную содействовать внедрению новейших технологий в школьный образовательный процесс по астрономии и другим предметам. По мнению Дмитрия Семенова, «в Иркутске сейчас больше всего таких системных наработок». Он напомнил, что мобильный планетарий в столице Приангарья уже действует в открывшейся в этом году школе № 69, аналогичное оборудование для демонстрации полнокупольных фильмов планируется установить в лицее Иркутского госуниверситета в январе 2018 года.

Первый планетарий в Иркутске был открыт в марте 1950 года в здании Троицкого храма. В 1960 годах в иркутском планетарии появился прибор «Малый Цейсс», изготовленный всемирно известной немецкой фирмой. В 1986 году планетарий был закрыт на ремонт, но в итоге так и не открылся: здание вернули церкви.

В 2015 году в Иркутске открылся образовательный комплекс «Ноосфера» с мультимедийным музеем, публичной обсерваторией и единственным в регионе планетарием.

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