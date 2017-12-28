Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Сон, ЗОЖ и «пивной» алкоголизм: продолжаем развенчивать мифы об алкоголе
Таможенника выбросили на ходу: автобус прорвался через границу РФ
Мы их потеряли: названы главные утраты 2017 года (фото)
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
«Я бы отходила эту соплячку ремнем»Как участников российских ток-шоу травят их ведущие, гости программ и зрители. Репортаж «Медузы»
«Тут все задом наперед»: американцев удивил легендарный ГАЗ-66
СМИ: ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд
Возрождение «Волги» ГАЗ-24: новый проект российского дизайнера
Тест «полуторки» УАЗ: охота на «Газель»
Царский подарок: Летучая разделась для открыток - СМИ
Генштаб РФ: База США Эт-Танф заблокирована Сирией
Светлана Бондарчук отдыхает на Бали
Иванка и Тиффани Трамп в купальниках поздравили всех с Рождеством
СМИ: эксперт заявил о желании США получить базу в Севастополе
39-летняя Летучая обнажилась для открыток - СМИ
Джигарханян с женой обманули всех: Мазур о подстроенном разводе
Родченков сбежал: из-за страха меняет квартиры
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
10В Вене прошли акции протеста
05:58 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае полицейские обнаружили склад контрафактной водки

Стоимость партии оценивается в 257 тысяч рублей.

В Канске (Красноярский край) полицейские изъяли более 1300 бутылок контрафактной водки. Как сообщают в ГУ МВД по краю, в ходе обысков правоохранители обнаружили гаражный бокс, в котором находился поддельный алкоголь 25-ти наименований. Продукция отправлена на экспертизу. Общая стоимость партии оценивается в 257 тысяч рублей. Расследование уголовного дела по данному факту продолжается. Подозреваемые лица находятся под подпиской о невыезде.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Средневековье во дворе. Как живут люди без канализации, воды и дорог
В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»
Появились подробности взрыва в петербургском супермаркете
СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе
Владимир Путин оценил работу губернаторов
Никите Белых в суд вызвали скорую помощь
Рогозин назвал одну из причин падения ракеты
Опрос показал, что россияне попросили бы у Деда Мороза
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гвардиола всех уничтожил, Неймар освоился, а «Реал» высох Три из пяти ведущих европейских чемпионатов уже ушли на каникулы: испанская примера до 6 января, французская лига 1 и немецкая бундеслига — до 12-го
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Это не петербургский стиль: Полтавченко потребовал не застраивать центр «стеклом и бетоном»
В итальянском городе бесплатно раздают дома
«Коммерсант»: ЦБ может ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов
Леди
Модные итоги: 14 ключевых образов этого года Блестящие лодочки, спортивные брюки и «голые платья»: мы отсмотрели сотни фотографий и выбрали самые красивые модные образы уходящего года
Дети
Оксана Федорова показала подросшую дочь 4-летняя Лиза унаследовала мамину красоту.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь