В Красноярском крае полицейские обнаружили склад контрафактной водки

В Канске (Красноярский край) полицейские изъяли более 1300 бутылок контрафактной водки. Как сообщают в ГУ МВД по краю, в ходе обысков правоохранители обнаружили гаражный бокс, в котором находился поддельный алкоголь 25-ти наименований. Продукция отправлена на экспертизу. Общая стоимость партии оценивается в 257 тысяч рублей. Расследование уголовного дела по данному факту продолжается. Подозреваемые лица находятся под подпиской о невыезде.