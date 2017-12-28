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06:00 (мск), источник: Восток Медиа

Трассу Хабаровск — Комсомольск открыли для автобусов

Пассажирский транспорт по-прежнему не может выезжать на дорогу Лидога — Ванино.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае трассу из дальневосточной столицы до Комсомольска-на-Амуре открыли для пассажирского транспорта. Ограничение движения сняли из-за улучшения метеоусловий.

По информации отдела пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю, автодорога открыта с 12 часов сегодняшнего дня, 28 декабря. Пассажирский транспорт может вновь беспрепятственно двигаться в обоих направлениях. Однако, как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, ограничение для междугороднего автобусного сообщения пока сохраняется на трассе Лидога — Ванино. На дорогах субъекта ведётся расчистка дорожного полотна от снежных заносов. Для этого задействовано 23 единицы техники и 42 человека. Спасатели находятся в состоянии готовности к реагированию на возможные происшествия.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», автобусы пока что не пускают на трассу Селихино — Николаевск-на-Амуре. Кроме того, не работает паромная переправа Ванино —Холмск, связывающая регион с Сахалином. В Ульчском районе пассажиров рейсового автобуса вместе с транспортным средством пришлось спасать из снежного плена. Правоохранители нашли единицу техники в снегу в трёх километрах от населённого пункта.

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