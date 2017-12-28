Трассу Хабаровск — Комсомольск открыли для автобусов

Источник: Reuters

В Хабаровском крае трассу из дальневосточной столицы до Комсомольска-на-Амуре открыли для пассажирского транспорта. Ограничение движения сняли из-за улучшения метеоусловий.

По информации отдела пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю, автодорога открыта с 12 часов сегодняшнего дня, 28 декабря. Пассажирский транспорт может вновь беспрепятственно двигаться в обоих направлениях. Однако, как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону, ограничение для междугороднего автобусного сообщения пока сохраняется на трассе Лидога — Ванино. На дорогах субъекта ведётся расчистка дорожного полотна от снежных заносов. Для этого задействовано 23 единицы техники и 42 человека. Спасатели находятся в состоянии готовности к реагированию на возможные происшествия.