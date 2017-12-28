Ученые выяснили, как испытывают счастье бедные и богатые

Источник: AP 2017

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В исследовании приняли участие 1519 человек. Помимо данных о доходах, ученые узнали у респондентов то, как сильно они испытывают эмоции, которые обычно связывают с счастьем — любовь, радость, сострадание, гордость, энтузиазм, благоговение, удовлетворение. Для этого добровольцев попросили оценить, насколько они согласны с утверждениями вроде «Забота о других людях вызывает у меня теплые чувства».

Выяснилось, что для состоятельных людей главным источником положительных эмоций является гордость и удовлетворение собой. Наиболее высоко они оценивали фразы вроде «Я получаю удовольствие, когда люди меня уважают». Для менее богатых счастье проявляется в таких чувствах, как любовь и сострадание.

Это исследование доказывает, что деньги не гарантируют счастье, но способны повлиять на то, как оно проявляется. Пол Пифф Один из авторов исследования