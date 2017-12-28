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06:36 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, как испытывают счастье бедные и богатые

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Состоятельные люди склонны испытывать больше позитивных эмоций от мыслей о самих себе. В то же время зарабатывающие меньше получают больше удовольствия от возможности общаться с другими людьми. Об этом говорится в исследовании ученых из Калифорнийского университета, опубликованном Американской психологической ассоциацией (American Psychological Association).

Источник: AP 2017
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В исследовании приняли участие 1519 человек. Помимо данных о доходах, ученые узнали у респондентов то, как сильно они испытывают эмоции, которые обычно связывают с счастьем — любовь, радость, сострадание, гордость, энтузиазм, благоговение, удовлетворение. Для этого добровольцев попросили оценить, насколько они согласны с утверждениями вроде «Забота о других людях вызывает у меня теплые чувства».

Выяснилось, что для состоятельных людей главным источником положительных эмоций является гордость и удовлетворение собой. Наиболее высоко они оценивали фразы вроде «Я получаю удовольствие, когда люди меня уважают». Для менее богатых счастье проявляется в таких чувствах, как любовь и сострадание.

Это исследование доказывает, что деньги не гарантируют счастье, но способны повлиять на то, как оно проявляется.
Пол Пифф
Один из авторов исследования

Ранее американский нейробиолог Моран Серф заявил, что ощущение счастья зависит от людей из окружения человека, и не имеет ничего общего с материальным положением, личной философией или жизненным опытом.

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