Тулеев попросил угольщиков приостановить взрывы на угольных предприятиях
Об этом он заявил на совещании, посвященном работе угольных предприятий области во время новогодних праздников.
Об этом он заявил на совещании, посвященном работе угольных предприятий области во время новогодних праздников.
Губернатор Кузбасса Аман Тулеев попросил руководителей угольных предприятий приостановить взрывные работы на время новогодних праздников.
Как сообщает
Что касается разрезов «Краснобродский» и «Краснобродский — Южный», там взрывные работы должны быть прекращены с 29 декабря и до определения порядка взрывных работ и силы взрыва, согласованных с Ростехнадзором.