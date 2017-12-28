Тулеев попросил угольщиков приостановить взрывы на угольных предприятиях

Как сообщает пресс-служба областной администрации, губернатор попросил приостановить взрывные работы с 30 декабря по 2 января, а горные работы — с 31 декабря (с 21:00 часов) по 2 января (до 8:00 часов утра), а также на Рождество — с 6 января (с 21:00 часов) до 8:00 часов 8 января.