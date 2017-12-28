Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!»
Паралимпийская чемпионка из Бельгии решилась на эвтаназию
Таможенника выбросили на ходу: автобус прорвался через границу РФ
Мы их потеряли: названы главные утраты 2017 года (фото)
Путин ответил на реплику ребенка, что вживую выглядит хуже
Против Трампа: ФБР обвинили в игре на стороне демократов При расследовании так называемого российского вмешательства ФБР могло работать против президента США
Песков рассказал о судьбе "обманувшего" Путина главы рыбзавода
Собчак о передаче на Первом канале: Побывала в аду
Россияне придумали, как сэкономить на покупке авто в кредит
Лучшие концепты 2017: 5 самых интересных авто
Царский подарок: Летучая разделась для открыток - СМИ
Генштаб РФ: База США Эт-Танф заблокирована Сирией
Полина Гагарина, Валерия, Татьяна Навка и другие звезды в Кремле
Британцам подарили 80 млн ненужных подарков
СМИ: эксперт заявил о желании США получить базу в Севастополе
39-летняя Летучая обнажилась для открыток - СМИ
Джигарханян с женой обманули всех: Мазур о подстроенном разводе
Родченков сбежал: из-за страха меняет квартиры
Фоторепортажи
8В Мельбурне автомобиль въехал в толпу
10В Вене прошли акции протеста
06:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Тулеев попросил угольщиков приостановить взрывы на угольных предприятиях

Об этом он заявил на совещании, посвященном работе угольных предприятий области во время новогодних праздников.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев попросил руководителей угольных предприятий приостановить взрывные работы на время новогодних праздников.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, губернатор попросил приостановить взрывные работы с 30 декабря по 2 января, а горные работы — с 31 декабря (с 21:00 часов) по 2 января (до 8:00 часов утра), а также на Рождество — с 6 января (с 21:00 часов) до 8:00 часов 8 января.

Что касается разрезов «Краснобродский» и «Краснобродский — Южный», там взрывные работы должны быть прекращены с 29 декабря и до определения порядка взрывных работ и силы взрыва, согласованных с Ростехнадзором.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Средневековье во дворе. Как живут люди без канализации, воды и дорог
В Москве задержали стрелка с фабрики «Меньшевик»
Появились подробности взрыва в петербургском супермаркете
СМИ узнали об угрозе срыва полетов по Договору об открытом небе
Владимир Путин оценил работу губернаторов
Никите Белых в суд вызвали скорую помощь
Рогозин назвал одну из причин падения ракеты
Опрос показал, что россияне попросили бы у Деда Мороза
Итоги-2017
Самое важное, интересное и смешное
Спорт
Гвардиола всех уничтожил, Неймар освоился, а «Реал» высох Три из пяти ведущих европейских чемпионатов уже ушли на каникулы: испанская примера до 6 января, французская лига 1 и немецкая бундеслига — до 12-го
Авто
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители По мнению главы государства, причина в переводе автопарка предприятия на газ. «Сливать нечего!», - отметил президент
Hi-Tech
Девять лучших и один худший. Журнал Nature назвал самых влиятельных людей в мире науки 2017 года Составлен рейтинг ключевых персон года — ученых, разработчиков, политиков.
Кино
Галкина упрекнули в коррупции на детском шоу «Лучше всех!» Подписчики телеведущего в соцсетях подозревают создателей передачи про талантливых детей в платном наборе участников
Недвижимость
В Москве впервые появится станция метро в стиле оригами
Росреестр начнет применять блокчейн в начале 2018 г
Путин поручил повысить доступность жилья для россиян
Кабмин РФ утвердил перенос сроков сдачи стадионов в семи городах ЧМ-2018
Леди
Модные итоги: 14 ключевых образов этого года Блестящие лодочки, спортивные брюки и «голые платья»: мы отсмотрели сотни фотографий и выбрали самые красивые модные образы уходящего года
Дети
Оксана Федорова показала подросшую дочь 4-летняя Лиза унаследовала мамину красоту.
Все о ремонте
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
6 вещей, которые нужно сделать до наступления Нового года
Комфортная планировка и шкафы-невидимки: квартира в Швеции
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь