Новосибирск пережил снежную бурю

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Это был ураганный ветер со снежной пургой.

За очень короткий период на улицах города образовались снежные заторы. Погода в Новосибирске в декабре всё время преподносит сибирякам неожиданные сюрпризы. Несколько дней назад в городе прошёл дождь. Несколько дней держалась температура выше ноля. В четверг днём синоптики обещают -9°С, но к пятнице опять потеплеет до -3°С.