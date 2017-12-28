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07:01 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирск пережил снежную бурю

В ночь со среды на четверг город был практически засыпан снегом: всю ночь бушевала буря.

Источник: AP 2017

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Это был ураганный ветер со снежной пургой.

За очень короткий период на улицах города образовались снежные заторы. Погода в Новосибирске в декабре всё время преподносит сибирякам неожиданные сюрпризы. Несколько дней назад в городе прошёл дождь. Несколько дней держалась температура выше ноля. В четверг днём синоптики обещают -9°С, но к пятнице опять потеплеет до -3°С.

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