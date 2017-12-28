В Калининграде суд оштрафовал владельца магазина за попавшийся в хлебе камень

В обоснование своих требований истица указала, что в мае 2017 года она купила хлеб в магазине, принадлежащем ООО «Евроритейл». Когда истица ела хлеб, у нее треснул зубной протез. В результате истице пришлось понести расходы на изготовление нового зубного протеза стоимостью 17 800 рублей.

Потребитель обратилась к ответчику с претензией, однако ее требования удовлетворены не были. Истица обратилась в суд за защитой своих прав. Ответчик в судебное заседание не явился.

Суд установил, что истице был продан товар ненадлежащего качества, при употреблении в пищу которого были повреждены ее зубные протезы. Таким образом, суд пришел к выводу об обоснованности требований истицы о возмещении ущерба и взыскании компенсации морального вреда. Кроме того, суд решил взыскать с ответчика штраф за нарушение прав потребителя.