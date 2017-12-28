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18:04 (мск), источник: Kazinform

Как космический снимок помог казахстанке защитить в суде свои права

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В адрес национальной компании «Қазақстан Ғарыш Cапары» (ҚҒС) обратилась жительница одного из регионов Казахстана с просьбой оказать содействие в предоставлении космических снимков для защиты своих прав в суде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Источник: Reuters

Как оказалось, гражданка обратилась в суд с иском по вопросу признания спорного жилого дома общей совместной собственностью и его разделу.

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Конкретно речь шла о наличии жилого дома, который был построен при совместном проживании супругов, которые впоследствии развелись. Космические снимки местности с конкретной датой подтвердили начало строительства дома в определенный период, и на основании фактажа космических снимков состоялось законное разделение имущества.

На основании заявки на космическую съемку сотрудники НК «ҚҒС» Мұрат Абылайхан и Нурлыбек Набиев приняли участие в судебном заседании, где предоставили суду аэрокосмические снимки с космического аппарата высокого разрешения и дали соответствующие комментарии.

В результате суд признал космические снимки и пояснения специалистов компании допустимыми и достоверными доказательствами. Это позволило подтвердить достоверность фактов, изложенных в доводах казахстански, и спорный жилой дом был признан общим совместным имуществом.

«Таким образом, благодаря техническим данным космических снимков дистанционного зондирования Земли и профессионализму сотрудников компании было принято справедливое судебное решение. Таких обращений к нам становится все больше, ведь любое физическое или юридическое лицо по желанию может получить услуги космической съемки, обратившись в наш центр маркетинга и продаж», — отметили в компании «Қазақстан Ғарыш Cапары».

На сегодняшний день казахстанские спутники ДЗЗ отсняли свыше 568 млн квадратных километров территорий.

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