Как космический снимок помог казахстанке защитить в суде свои права

Источник: Reuters

Как оказалось, гражданка обратилась в суд с иском по вопросу признания спорного жилого дома общей совместной собственностью и его разделу.

Конкретно речь шла о наличии жилого дома, который был построен при совместном проживании супругов, которые впоследствии развелись. Космические снимки местности с конкретной датой подтвердили начало строительства дома в определенный период, и на основании фактажа космических снимков состоялось законное разделение имущества.

На основании заявки на космическую съемку сотрудники НК «ҚҒС» Мұрат Абылайхан и Нурлыбек Набиев приняли участие в судебном заседании, где предоставили суду аэрокосмические снимки с космического аппарата высокого разрешения и дали соответствующие комментарии.

В результате суд признал космические снимки и пояснения специалистов компании допустимыми и достоверными доказательствами. Это позволило подтвердить достоверность фактов, изложенных в доводах казахстански, и спорный жилой дом был признан общим совместным имуществом.

«Таким образом, благодаря техническим данным космических снимков дистанционного зондирования Земли и профессионализму сотрудников компании было принято справедливое судебное решение. Таких обращений к нам становится все больше, ведь любое физическое или юридическое лицо по желанию может получить услуги космической съемки, обратившись в наш центр маркетинга и продаж», — отметили в компании «Қазақстан Ғарыш Cапары».