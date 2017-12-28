Как космический снимок помог казахстанке защитить в суде свои права

Как оказалось, гражданка обратилась в суд с иском по вопросу признания спорного жилого дома общей совместной собственностью и его разделу.
Конкретно речь шла о наличии жилого дома, который был построен при совместном проживании супругов, которые впоследствии развелись. Космические снимки местности с конкретной датой подтвердили начало строительства дома в определенный период, и на основании фактажа космических снимков состоялось законное разделение имущества.
На основании заявки на космическую съемку сотрудники НК «ҚҒС» Мұрат Абылайхан и Нурлыбек Набиев приняли участие в судебном заседании, где предоставили суду аэрокосмические снимки с космического аппарата высокого разрешения и дали соответствующие комментарии.
В результате суд признал космические снимки и пояснения специалистов компании допустимыми и достоверными доказательствами. Это позволило подтвердить достоверность фактов, изложенных в доводах казахстански, и спорный жилой дом был признан общим совместным имуществом.
«Таким образом, благодаря техническим данным космических снимков дистанционного зондирования Земли и профессионализму сотрудников компании было принято справедливое судебное решение. Таких обращений к нам становится все больше, ведь любое физическое или юридическое лицо по желанию может получить услуги космической съемки, обратившись в наш центр маркетинга и продаж», — отметили в компании «Қазақстан Ғарыш Cапары».
На сегодняшний день казахстанские спутники ДЗЗ отсняли свыше 568 млн квадратных километров территорий.