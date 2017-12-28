В Сочи установили нулевой километр
В Сочи 28 декабря установили точку отсчета нулевого километра.
В Сочи 28 декабря установили точку отсчета нулевого километра.
Памятный знак находится у входа в
«От нулевого километра уже стартовали первые экскурсии по историческому центру Сочи», — рассказала порталу Юга.ру руководитель
Напомним, в 2012 году в Сочи установили олимпийский нулевой километр, обозначающий расстояние от центра курорта до столиц зимних Олимпиад.
Как сообщали Юга.ру, 21 ноября в Сочи открылся новый экскурсионный маршрут «Исторический бульвар», который начинается от форта Александрия.