Среднесуточная температура воздуха в Нижнем Новгороде 27 декабря превысила норму на 10 градусов
Как сообщает управление ГО ЧС Нижнего Новгорода, в прошедшие сутки, 27 декабря, наблюдалась аномально теплая погода.
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Как сообщает управление ГО ЧС Нижнего Новгорода, в прошедшие сутки, 27 декабря, наблюдалась аномально теплая погода.
Согласно информации, среднесуточная температура воздуха была на 7−10 градусов выше нормы. В среднем по городу температура воздуха в течение суток составила 0…+3 градуса.
Ранее сообщалось, что среднесуточная температура воздуха в Нижегородской области 14 декабря превысила норму на 9 градусов.
Напомним, средняя температура воздуха по Нижегородской области в январе 2018 года ожидается также незначительно выше нормы.