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18:08 (мск), источник: НТА-Приволжье

Среднесуточная температура воздуха в Нижнем Новгороде 27 декабря превысила норму на 10 градусов

Как сообщает управление ГО ЧС Нижнего Новгорода, в прошедшие сутки, 27 декабря, наблюдалась аномально теплая погода.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, среднесуточная температура воздуха была на 7−10 градусов выше нормы. В среднем по городу температура воздуха в течение суток составила 0…+3 градуса.

Ранее сообщалось, что среднесуточная температура воздуха в Нижегородской области 14 декабря превысила норму на 9 градусов.

Напомним, средняя температура воздуха по Нижегородской области в январе 2018 года ожидается также незначительно выше нормы.

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