Среднесуточная температура воздуха в Нижнем Новгороде 27 декабря превысила норму на 10 градусов

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, среднесуточная температура воздуха была на 7−10 градусов выше нормы. В среднем по городу температура воздуха в течение суток составила 0…+3 градуса.

Ранее сообщалось, что среднесуточная температура воздуха в Нижегородской области 14 декабря превысила норму на 9 градусов.