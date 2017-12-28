На новогодние праздники петербуржцев обеспечат туалетами

Источник: Комсомольская правда

Празднующих Новый год петербуржцев и гостей города обеспечат туалетами. Так 50 передвижных биокабинок будут ждать посетителей с 22:00 часов 31 декабря до 05:00 утра 1 января на Дворцовой площади, Малой Конюшенной улице и около Гостиного Двора.

Биотуалеты на проспекте Культуры д. 1 у ТК «Родео Драйв». В количестве 10 штук, будут работать в Новогоднюю ночь с 22:00 до 03:00.

«Водоканал» сообщает и об установке четырех дополнительных уличных туалетов в Колпино на бульваре Свободы д.4А. Там биокабины будут работать с 01:00 до 05:00 1 января 2018 года.

Не останутся без туалетов жители Петербурга и на Рождество. Так 7 января на Соборной площади Петропавловской крепости с 12:00 до 16:00 заработает 10 туалетов. А вечером ещё 20 кабинок уединения откроется на Биржевой площади.